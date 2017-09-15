موعد مباراة الفتح الرباطي والصفاقسي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يصطدم فريق الفتح الرباطي المغربي بضيفه فريق الصفاقسي التونسي يوم غداً السبت في ديربي مغاربي منتظر بمدينة الرباط، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الفتح الرباطي المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك لآنه يُدرك جيداً مدى الصعوبات التي سيجدها أمامه في موقعة الإياب في تونس في نهاية الشهر الحالي، مما يُحتم على فريق الفتح الرباطي ضرورة تحقيق فوز كاسح على ضيفه أو على الأقل أن لا يستقبل في شباكه أي هدف في موقعة الذهاب، وذلك في حالة أراد أن يضع قدماً في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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أما على الجانب فيبدو أن فريق الصفاقسي عازماً هو الآخر على التأهل إلي الدور المقبل، وليس ذلك فحسب بل يطمح الفريق التونسي أيضاً لتحقيق اللقب في نهاية المطاف، وربما تكون إنطلاقة الفريق القوية نوعاً ما في الموسم الحالي على صعيد الدوري التونسي دافعاً له أيضاً لحصد اللقب الأفريقي، فعقب مرور 4 جولات من عمر الدوري المحلي حقق فريق الصفاقسي فوزين وسقط في فخ التعادل في لقائين وفي المقابل لم يتعرض إلي أي هزيمة حتى الآن.

وكان فريق الفتح الرباطي قد تأهل إلي هذا الدور بعدما إحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط في مجموعته الأولى، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق الإفريقي التونسي وفريق كمبالا سيتي الأوغندي وفريق ريفرز يونايتد النيجيري، علماً بأن نقاطه قد جمعها من خلال فوزه في 3 مباريات وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات أخرى.

أما فريق الصفاقسي فقد تأهل إلي هذا الدور كمتصدراً لمجموعته الثانية، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق مولودية الجزائر الجزائري وفريق مبابان من سوازيلاند وفريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي، علماً بأنه تمكن من حصد 12 نقطة وذلك من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادله في مباراة واحدة وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط أيضاً.