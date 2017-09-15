حازم إمام يفكر في خوض انتخابات الزمالك نهاية هذا العام

Advertisements

كشفت عديد من المصادر المقربة من الثعلب حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، بأن الثعلب تعرض لضغوط كبيرة في هذا الوقت لكي يخوض سباق انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وقد أفادت بعض المصادر التي رفضت ذكر أسمها أن الأيام الماضية قد شهدت المزيد من الضغوط الكبيرة علي لاعب نادي الزمالك السابق لخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك القابلة ولكن لم يحسم الثعلب موقفه من المشاركة من عدمه.

ومازال حازم إمام يفكر في مسألة خوضه انتخابات رئاسة نادي الزمالك لتطوير فكرته في خوض سباق انتخابات نادي الزمالك والتي سوف يتواجه ند بند مع رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار مرتضي منصور، وقد ظهرت أسماء بارزة من أبناء نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لخوض سباق انتخابات رئاسة نادي الزمالك وأبرزهم أحمد سليمان الذي قد أعلن عن انضمام نجم الفريق السابق محمد أبو العلا في قائمة الفريق.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام انتخابات رئاسة نادي الزمالك بنهاية شهر نوفمبر المقبل، وقد صرح المستشار مرتضي منصور أن القائمة الخاصة به في الانتخابات القادمة سوف تضم أحمد مرتضي منصور، وهاني زادة، وأحمد جلال إبراهيم،رحاب أبورجيلة بالإضافة إلى حازم ياسين في منصب أمين صندوق النادي، وأكد مرتضي منصور أن هناك مفاوضات مع مدحت العدل أشرف صبحي نائب رئيس وزير الشباب والرياضة لكي يتم إضافتهم في القائمة.

ومن الجدير بالذكر قد شدد مرتضي منصور علي أسباب اختياره للمجموعة الخاصة به أن القائمة الخاصة به خلال السنوات الأربعة الماضية نجحت معه وساهموا في استقرار نادي الزمالك وحصد الكثير من البطولات في كرة اليد وكرة الطائرة بالإضافة إلى كرة القدم، وقد ذكر إلغاء منصب العضوية تحت السن أشار منصور أنه لا يصلح أن يتم إجبار الجمعية العمومية في النادي في اختيار أعضاء بعينهم وقد ذكر أن ثلاثة أعضاء فقط علي مناصب تحت السن ونجحوا وهم غير مؤهلين للعمل في المجلس الإداري فإن هذا سوف يضر بمصلحة النادي، وأكد أن الاختيار متروك للجمعية العمومية لنادي الزمالك وأن الشباب هم ثمرة المستقبل ويجب أن يكتسبوا خبرات لإدارة النادي فيما بعد ولكن لا تستطيع الجمعية العمومية اختيار رئيس نادي عمره 25 عام وفقا للائحة الجديدة للنادي، وهذا هو الاختيار الأمثل لمصلحة النادي.