موعد مباراة مولودية الجزائر والإفريقي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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تشهد أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر يوم غداً السبت موقعة ديربي مغاربي من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق مولودية الجزائر الجزائري بضيفه فريق الإفريقي التونسي، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مولودية الجزائر المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بأنصاره الغفيرة والتي من شأنها أن تصنع الفارق في المدرجات وتؤثر على أداء الفريق الضيف، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق مولودية الجزائر وجماهيره جيداً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق عنيد وكبير كفريق الإفريقي.

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أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول فريق الإفريقي أن يعود بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، وذلك قبيل أن يخوض موقعة الإياب على أرضه في تونس على ملعب رادس في نهاية الشهر الحالي، وربما ذلك الأمر سوف يُعطي الفريق التونسي أفضلية كبيرة للغاية على حساب منافسه.

ولا شك أن العامل المشترك بين الفريقين أن كلاهما لا يمر بأفضل حالاته في الأونة الآخيرة، حيث تعرض فريق مولودية الجزائر للخسارة في أخر مباراة رسمية له على صعيد الدوري الجزائري، أما فريق الإفريقي فقد تعرض للخسارة في أخر لقائين له على صعيد الدوري التونسي، مما سيجعل الموقعة المرتقبة بينهما فرصة مثالية من أجل مصالحة جماهيرهما.

وكان فريق مولودية الجزائر قد تأهل إلي هذا الدور بعدما إحتل المركز الثاني في مجموعته، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق الصفاقسي التونسي وفريق مبابان من سوازيلاند وفريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي، علماً بأنه قد جمع 11 نقطة من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادله في لقائين وفي مقابل ذلك تعرض إلي هزيمة واحدة فقط.

أما فريق الإفريقي فقد تأهل إلي هذا الدور كمتصدراً لمجموعته الأولى، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق الفتح الرباطي المغربي وفريق كمبالا سيتي الأوغندي وفريق ريفرز يونايتد النيجيري، علماً بأنه جمع 12 نقطة من خلال فوزه في 4 مباريات في مقابل خسارته في لقائين.