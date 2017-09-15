موعد مباراة النصر والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق الإتحاد السكندري ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق النصر يوم غداً السبت على أرضية ملعب القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الإتحاد السكندري المواجهة تحت قيادة مدربه المصري هاني رمزي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق السكندري في إنطلاقة مشواره في مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي، حيث فاز عليه مُضيفه فريق الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت مثيرة للغاية.

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ولكن تلك الخسارة أغضبت بكل تأكيد جماهير نادي الإتحاد السكندري والتي كانت تأمل في أن تكون إنطلاقة فريقها جيدة في الدوري، وذلك حتى يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأفريقية، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل قوة جميع الأندية التي تُنافس على المقاعد الأفريقية.

ومن جهته قام الكابتن هاني رمزي بتحديد قائمة مكونة من 20 لاعباً من أجل خوض مباراته أمام فريق النصر، وتكونت هذه القائمة من:-

الهاني سليمان – عمرو خليل – محمد أحمد – نور السيد – خالد الغندور – كاماتشو – محمد علي – محمد أسامة – محمد بازوكا – أحمد الألفي – فوزي الحناوي – حسام باولو – محمد عادل – مروان السيد – هشام شحاتة – محمد الشاذلي – مروان النجار – أحمد شرويدة – محمود فرج – عاشور الأدهم

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق النصر الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الممتاز في تحقيق أول إنتصار له في المسابقة، وذلك بعدما فرض التعادل السلبي بدون أهداف على مُضيفه فريق طنطا في الجولة الأولى، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق النصر في الموسم الحالي هو ضمان البقاء ضمن صفوة أندية الكرة المصرية لموسم أخر وعدم العودة من جديد إلي دوري الدرجة الثانية بشكل سريع.

وعلى صعيد جدول الترتيب يحتل فريق النصر حالياً المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده نقطة واحدة، فيما يحتل فريق الإتحاد السكندري المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة.