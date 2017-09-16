موعد مباراة وادي دجلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق وادي دجلة بضيفه فريق إنبي اليوم السبت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق وادي دجلة المواجهة تحت قيادة مدربه المصري الواعد أحمد حسام ميدو عازماً على تدارك إنطلاقته السيئة في الموسم الحالي، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها خارج أرضه على يد مُضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

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علماً بأن هذه الخسارة قد أثارت الكثير من القلق بين أوساط إدارة نادي وادي دجلة، والتي ترغب بكل تأكيد في تحسن مستوى فريقها في الموسم الحالي وخاصة وأن ذلك الموسم يُعد هو الموسم الثاني للمدرب أحمد حسام ميدو، مما يُزيد من حجم الضغوطات بالتالي على المدرب الواعد وخاصة وأن إدارة النادي تُحاول أن تقوم بتوفير له كل ما يحتاجه من أجل تطوير مستوى الفريق والوصول به إلي مستوى عالي مثل كبار الكرة المصرية.

أما على الجانب الآخر فسيدخل فريق إنبي المواجهة تحت قيادة مدربه المصري طارق العشري باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق سموحة في الجولة الأولى من عمر المسابقة، علماً بأن ذلك السقوط في مطلع الموسم لا يُناسب تماماً طموحات فريق إنبي ومدربه طارق العشري، حيث يُعد الهدف الرئيسي لفريق البترولي هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار وذلك من أجل ضمان مقعده في إحدى المسابقات الأفريقية في العام بعد المقبل.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري يحتل فريق إنبي حالياً المركز التاسع ويمتلك في رصيده نقطة واحدة، فيما يتواجد فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر ولا يمتلك في رصيده أي نقطة، علماً بأن فريق وادي دجلة لم يتمكن من تحقيق أي فوز في أخر 7 مباريات رسمية له منذ الموسم الماضي وحتى الآن.