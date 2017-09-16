موعد مباراة الهلال وأُحد في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد حامل اللقب فريق الهلال لإستقبال نظيره فريق أُحد اليوم السبت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في دوري عبد اللطيف جميل في الموسم الحالي،وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثاني على التوالي، ولم لا والفريق الهلالي يمر بأفضل فتراته والتي لم يعهدها منذ وقت طويل للغاية.

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وربما ما أعطى فريق الهلال دافعاً معنوياً قبيل هذه المباراة هو نجاحه في حسم تأهله إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، وأتى ذلك بعدما تغلب على حساب ضيفه فريق العين الإماراتي في يوم الأثنين الماضي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبالتالي فإن طموحات جماهير نادي الهلال قد إرتقت كثيراً وأصبحت تطمح في الفوز باللقب الأسيوي، علماً بأن فريق الهلال لم يتمكن سابقاً من الفوز بلقب دوري أبطال أسيا تحت مسماه الجديد، مما يخلق الحافز الكبير أمام جميع عناصر فريق الزعيم في الجيل الحالي من أجل تحقيق اللقب الأسيوي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يصطدم بفريق بيرسبوليس الإيراني في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وفي حالة نجاحه وتأهله سوف يواجه في الدور النهائي إما فريق شانغهاي الصيني أو فريق أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وعلى صعيد جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين يحتل فريق الهلال حالياً المركز الرابع ويمتلك في رصيده 6 نقاط، فيما يتواجد منافسه فريق أُحد في المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، علماً بأن فريق الهلال تنتظره في الجولة القادمة من عمر الدوري موقعة الكلاسيكو حينما يحل ضيفاً على غريمه فريق إتحاد جدة.