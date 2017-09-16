موعد مباراة غلطة سراي وقاسم باشا في الدوري التركي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق غلطة سراي لإستقبال نظيره فريق قاسم باشا اليوم السبت على أرضية ملعب تورك تيليكوم أرينا بمدينة إسطنبول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري التركي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق غلطة سراي المواجهة عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مُضيفه فريق أنطاليا سبور، مما جعله يتقاسم صدارة ترتيب الدوري مع كلاً من حامل اللقب في أخر موسمين فريق بيشكتاش وفريق قيصري سبور، حيث يمتلك كلاً منهم في رصيده 10 نقاط مع تفوق فريق غلطة سراي بفارق الأهداف.

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ولكن وفي حالة أراد فريق غلطة سراي الحفاظ على الصدارة أو مواصلة الصراع على اللقب، فيجب عليه أن يتجنب السقوط في أي مباراة أخرى سواء داخل أرضه أو خارج أرضه، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى للفريق في الموسم الحالي وهو التتويج بلقب الدوري التركي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية التركية تتويجاً بلقب الدوري.

علماً بأن فريق غلطة سراي لديه هدف أخر وهو العودة من جديد في الموسم المقبل إلي المسابقات الأوروبية وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن ذلك لن يتحقق له إلا في حالة تمكن من الفوز بلقب الدوري أو أنهى الموسم كوصيفاً للبطل وحينها سيتأهل إلي الأدوار التمهيدية من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد تأمل إدارة نادي غلطة سراي في عودة فريقها إلي أعرق المسابقات الأوروبية، حتى يعود على النادي بالفائدة المادية الكبيرة وبالتالي إمكانية إبرام الصفقات القوية حتى يمكنه المنافسة على الصعيد الأوروبي.

وكان فريق غلطة سراي قد بدأ مشواره في الموسم الحالي بفوز عريض على حساب ضيفه فريق قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب مُضيفه فريق أوسمانلي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على حساب ضيفه فريق سيفاس سبور بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.