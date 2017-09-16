تعرف على قائمة الممنوعات المحظورة على جمهور الأهلي خلال لقاء الترجي

Advertisements

مع تزايد أحداث الفوضى التي تشهدها العديد من المباريات المقامة في الفترة الحالية، تم عمل كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتأمين استاد برج العرب قبل انطلاق المباراة التي تجمع بين كلا من النادي الأهلي والترجي التونسي، حيث قام مسئولو الأمن المكلفين بتأمين الاستاد بإطلاق تحذيرات اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، لجماهير النادي الأهلي، من حمل أي مواد أو أدوات من شأنها تستخدم في إثارة الشعب أو الخروج عن القانون خلال حضور هذه المباراة، وقد تضمنت القائمة الخاصة بالممنوعات المحظور حملها على الجماهير ما يلي:

يحذر حمل الألعاب النارية والشماريخ.

يمنع منعا باتا حمل الشواحن الخاصة بالموبايلات وال ” باور بانك”.

كما يمنع أيضا حمل أي تيشرتات جروبات الألتراس والتي تحمل الرقم أربعة وسبعون.

كما يحذر كذلك حمل علب الكانز وزجاجات المياه.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يواجه اليوم نظيره الترجي التونسي قي مباراة قوية، تأتي ضمن منافسة دوري أبطال إفريقيا في الدور الثمانية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ويحضر هذا اللقاء الهام الذي ينتظره الجميع ما يقرب من عشرون ألف مشجع للشياطين الحمر لمؤازرة الفريق، وتقام هذه المباراة على استاد برج العرب الكائن بمحافظة الإسكندرية.

Advertisements

على الجانب الآخر، وتزامنا مع انطلاق هذه المباراة، تم تكثيف التشديدات الأمنية اللازمة قبل بدء المباراة، حيث أكد رئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أنه قد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات ما قبل المباراة، مؤكدا على أنه قد رفع مستوى الخدمات المقدمة سواء بالنسبة للنطاق الخاص بالاستاد أو جميع الطرق المؤدية إليه، كما تم تكثيف أعمال النظافة.

وأضاف، أنه قد تم الانتهاء من عملية ترميم جميع المطبات والحفر، ووضع شماسي كبيرة للجمهور المتفرج الذي يستعد لحضور لقاء اليوم، فضلا عن غسيل كافة الشوارع والأرصفة بمحيط الاستاد والمناطق المجاورة له، كما تم نشر قوات الأمن بصورة مكثفة وتم تركيب كاميرات مراقبة تحسبا لأي شيئا من شأنه أن يحدث وحتى يتم التعامل معه سريعا.