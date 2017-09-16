فيديو: جماهير الشباب تُطالب سامي الجابر بالرحيل عقب الخسارة أمام الباطن

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باتت الأجواء مشحونة للغاية داخل نادي الشباب السعودي بين الجماهير وسامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وذلك بعدما تعرض فريق الشباب يوم أمس الجمعة للخسارة على أرضه وأمام جماهيره على يد فريق الباطن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

مما أشعل بالتالي من غضب الجماهير كثيراً والتي طالبت مدربها سامي الجابر عقب المباراة بالرحيل عن قلعة نادي الشباب بشكل فوري، وبكل تأكيد ليس السبب هو الخسارة فقط والتي تُعد الثانية لفريق الشباب بعد مرور 3 مباريات من عمر الدوري، وإنما بسبب الأداء الباهت الذي يُقدمه فريق الشباب منذ الموسم الماضي تحت قيادة المدرب سامي الجابر.

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ففي الموسم الماضي وعلى الرغم من سوء النتائج وعدم تمكن فريق الشباب من الظفر بأي لقب أو حتى الظفر بمقعد أسيوي إلتمس الجميع العذر للمدرب سامي الجابر، وذلك نظراً لكونه الموسم الأول له مع فريق الشباب، ولكن ومع إنطلاقة الموسم الحالي إستمر الحال على ما هو عليه وتعرض فريق الشباب لخسارتين أمام فريق صاعد من الدرجة الثانية في الموسم الحالي وفريق أخر صاعد من الدرجة الثانية ولكن وفي الموسم الماضي.

وهو الأمر الذي قد يدفع في نهاية المطاف إدارة نادي الشباب لإعادة حساباتها، وخاصة وأنها هي التي ترغب في الإبقاء على المدرب سامي الجابر في الفريق، مما قد يؤدي إلي موسم كارثي أخر على فريق الشباب وجماهيره والتي لن تسمح بحدوث ذلك الأمر، وبالتالي فإنه لن يكون أمراً مفاجئاً في حالة تم إقالة المدرب سامي الجابر من منصبه كمدرباً لفريق الشباب في الأيام القليلة القادمة أو ربما في الأسابيع القادمة وذلك في حالة تجديد الثقة فيه لفترة أخرى.

ولعل الأمر الوحيد الذي قد يُنقذ المدرب سامي الجابر من شبح الإقالة هو أن يتحسن أداء فريقه ومستواه وليس فقط بتحقيق الإنتصارات، علماً بأن فريق الشباب كان قد حقق فوزاً عريضاً في الجولة الثانية من عمر الدوري على حساب ضيفه فريق القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.