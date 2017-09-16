ملخص مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم السبت 16-9-2017 في دوري أبطال أفريقيا

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي التونسي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول فريق الأهلي أن يضغط بشكل قوي على ضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه أن يجعل المباراة أسهل عليه بصورة كبيرة، وفي المقابل بدا فريق الترجي مرتبكاً للغاية أمام الأجواء الحماسية التي وجدها سواء من لاعبي فريق الأهلي أو من جماهيرهم الغفيرة.

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وعند الدقيقة الحادية عشر زادت الأجواء سخونة بعدما إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي، ليُنفذها لاعبه عبد الله السعيد بنجاح مُحرزاً الهدف الأول لفريقه وسط فرحة عارمة من جماهير القلعة الحمراء، ولكن فرحة المارد الأحمر لم تستمر طويلاً وعند الدقيقة الحادية والعشرين نجح فريق الترجي في تعديل النتيجة، وذلك عبر مهاجمه طه ياسين الخنيسي عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات أصحاب الأرض مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين مع وجود بعض المحاولات الفاشلة من جانب فريق الأهلي، ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني تلقى المارد الأحمر ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تمكن فريق الترجي من تسجيل هدفه الثاني في المباراة عند الدقيقة التاسعة والأربعين عبر لاعبه الواعد والمتألق غيلان الشعلالي بعدما نفذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أخطأ في إبعادها الحارس شريف إكرامي بطريقة عجيبة واضعاً الضغط على فريقه ووسط حالة من الصدمة من جماهير القلعة الحمراء في المدرجات.

ولم يتأخر مدرب الأهلي الكابتن حسام البدري كثيراً في تحركه الفني، حيث حاول تنشيط خط وسط ميدانه الهجومي عن طريق إشراكه لوليد سليمان بدلاً من الواعد أحمد الشيخ عند الدقيقة الحادية والخمسين، ومن ثم أشرك بعدها بقليل النجم الواعد صالح جمعة بدلاً من حسام عاشور، وعند الدقيقة السابعة والستين أسفر ذلك عن تسجيل المارد الأحمر لهدف التعادل وذلك عبر مهاجمه المغربي وليد أزارو.

وعند الدقيقة السابعة والسبعين قرر المدرب حسام البدري إجراء تبديله الثالث في اللقاء، وذلك من خلال إشراكه لمهاجمه المخضرم عماد متعب بدلاً من جونيور أجايي على أمل أن يتمكن المارد الأحمر من خطف هدف الفوز في اللحظات الآخيرة من عمر المباراة، ولكن وفي نهاية المطاف لم يتمكن أي من الطرفين من فعل أي شئ جديد في بقية أطوار اللقاء، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الفريقين مع بقاء جميع الإحتمالات واردة في موقعة الإياب في تونس على ملعب رادس في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في المباراة أمام الترجي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد الشيخ – عبد الله السعيد – جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيلة فريق الترجي الأساسية في المباراة أمام الأهلي:-