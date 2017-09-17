“ميسي” يجدد عقده مع برشلونة 5 سنوات

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قام جوسيب ماريا بارتوميو، الذي يرأس نادي برشلونة الذي ينافس بشراسة في الدوري الإسباني لكرة القدم في بالإعلان عن أنه قام بتجديد عقد نجم الفريق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وجاء هذا الإعلان الذي قام به جوسيب ماريا بارتوميو كنوع من أنواع استرضاء مشجعي فريق برشلونة لانهم في الوقت الحالي يروا أن ميسي أفضل لاعب في الفريق، وقد قال خلال هذا الإعلان أن ميسي سوف يستمر مع برشلونة خمس أعوام أخرى حيث تم تجديد العقد ليمدد حتى 2022، وصرح أيضا أن والد ليونيل ميسي هو من قام بتوقيع العقد بالنيابة عن ابنه.

ويذكر ا هذا الأمر قد قام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بالتصريح به خلال لقاء له على تلفزيون كتالونيا، حيث قال أن صفقة تجديد عقد ميسي تمت بالفعل وأن عقده الجديد سوف ينتهي في عام 2022.

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وقد أضاف أيضا خلال حديثه أنه سوف يعمل على أن يتم التقاط صورة رسمية للنجم الأرجنتيني وهو يوقع العقد الجديد، لكنه أضاف قائلا أنه لا داعي لاستعجال هذا الامر، واعلن انه من المتوقع أن يتم الأمر قبل نهاية العام الحالي، وقد أكد مرة أخرى أن ما تبقى في الأمر هو الصورة الدعائية فقط حيث ان العقد تم توقيعه إلى جانب العقود الخاصة بمؤسسة ميسي يتم توقيعها هي الأخرى وأيضا تم الاتفاق على حقوق صور اللاعب.

وقد أضاف خلال لقائه أن توقيع ميسي للعقد أمر غير ضروري حيث أن والده والذي يعتبر وكيل أعماله قد قام بالتوقيع على العقد ووافق على التجديد، وفي الفترة الحالية فإن ليونيل ميسي يلعب داخل نادي برشلونة بناء على العقد الجديد، والذي سوف يستمر حتى عام 2022.

والجدير بالذكر أن خلال شهر يوليو الماضي قام نادي برشلونة بالإعلان عن أن نجم الفريق الأرجنتيني الجنسية ليونيل ميسي قام بتجديد عقده لمدة تصل إلى عام 2021 وبذلك يكون عقده امتد أربع سنوات، لكن عدم ظهور أي تأكيد رسمي سواء من قبل النادي او من قبل ميسي أثار القلق بين جماهير برشلونة حول العالم، حيث أن الموسم الكروي الحالي هو آخر موسم تم التعاقد عليه بين برشلونة وميسي في بنود العقد القديم له مع النادي.