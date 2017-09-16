موعد مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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تشهد أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم غداً الأحد قمة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل حامل اللقب فريق تشيلسي ضيفه وجاره فريق أرسنال في ديربي لندني مرتقب، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة مزاحمة كبار البريمرليغ على صدارة الترتيب، وخاصة وأنه يرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثاني على التوالي.

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ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب أنطونيو كونتي جيداً أن المباراة أمام جاره فريق أرسنال لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن الجار اللندني قادم بمعنويات مرتفعة نوعاً ما بعدما فاز في أخر لقائين له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، مما جعله ينسى قليلاً الصعوبات التي واجهها في إنطلاقة الموسم الحالي.

وعلى صعيد جدول ترتيب البريمرليغ يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الثالث ويمتلك في رصيده 9 نقاط، فيما يتواجد فريق أرسنال في المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 6 نقاط، مما يؤكد على أهمية المباراة من الناحية الحسابية بغض النظر عن العداوة التاريخية بين الجارين والتي ستكون حاضرة وبقوة بكل تأكيد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج يوم غداً الأحد.

ومن المتوقع أن يجد فريق أرسنال بدوره تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر العديد من الصعوبات في هذه المواجهة كعادته، حيث لم يتمكن فريق من تحقيق أي نتيجة إيجابية في موقعة الديربي أمام جاره فريق تشيلسي في السنوات القليلة الماضية حينما تكون المباراة على أرض البلوز، علماً بأنه عقب موقعة ديربي لندن ينتظر كلاً من فريق تشيلسي وجاره فريق أرسنال مباراة سهلة في منتصف الأسبوع في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية والتي يطمح أيضاً كلاً من الفريقين للتتويج بلقبها في الموسم الحالي.