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موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم: القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والترجى بث مباشر، يشهد ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية اليوم السبت موقعة نارية من العيار الثقيل حينما يصطدم فريق الأهلي المصري بضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، علماً بأن موعد مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة على قناة بي إن سبورتس الأولى المشفرة بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي، وإضافة لذلك أيضاً ستكون منقولة على القنوات المفتوحة وهي القناة الثانية الأرضية المصرية وقناة النيل للرياضة الارضية المصرية.

قائمة الأهلي لموقعة الترجي التونسي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – حسين السيد – صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور – هشام محمد – عمرو السولية – أحمد الشيخ – صالح جمعة – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – كريم نيدفيد – وليد سليمان – مؤمن سليمان.

خط الهجوم: عماد متعب – جونيور أجايي – وليد أزارو.

قائمة الترجي التونسي لمواجهة الأهلي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية – علي الجمل.

خط الدفاع: إيهاب المباركي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – علي المشاني – منتصر الطالبي – خليل شمام.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – سعد بقير – محمد أمين.

خط الهجوم: أنيس البدري – فخر الدين بن يوسف – ماهر بالصغير – بلال الماجري – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي:-

قناة بي إن سبورتس HD1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ الدراجي.

قناة النيل للرياضة المجانية على التردد الأرضي.

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي حصرياً على قناة بي إن سبورتس المشفرة وقناة النيل للرياضة مجاناً على التردد الأرضي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مشوار الأهلي في دور المجموعات:-

الأهلي 0-0 زاناكو.

القطن 0-2 الأهلي.

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي.

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي.

زاناكو 0-0 الأهلي.

الأهلي 3-1 القطن.

مشوار الترجي التونسي في دور المجموعات:-

الترجي 3-1 فيتا كلوب.

سانت جورج 0-0 الترجي.

صن داونز 1-2 الترجي.

الترجي 0-0 صن داونز.

فيتا كلوب 2-2 الترجي.

الترجي 4-0 سانت جورج.

حظوظ الأهلي والترجي في التأهل لنصف النهائي:-

يدخل المارد الأحمر المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية مما سيكون له تأثير كبير للغاية على نتيجة المباراة بكل تأكيد.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق الترجي التونسي تحت قيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي عن العودة من موقعة الذهاب بنتيجة إيجابية، وخاصة وأن موقعة الإياب سوف في تُقام في تونس وعلى أرضية ملعب رادس وسط حضور جماهيري غفير للغاية.

معلومات تاريخية عن مباراة الأهلي والترجي التونسي:-

أول هدف في موقعة الأهلي والترجي التونسي سجله البرازيلي كلايتون في شباك السد العالي عصام الحضري لمصلحة فريق الترجي التونسي، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا عام 2001 م.

أول 3 مباريات جمعت بين فريق الأهلي وفريق الترجي التونسي إنتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

أكبر فوز كان لمصلحة فريق الأهلي في عام 2007 بدوري الأبطال 3-0 على حساب الترجي التونسي.

تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة لموقعة الترجي التونسي:-