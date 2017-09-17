ستوك سيتي يواجه نيوكاسل يونايتد اليوم وصبحي ينتظر الظهور

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سوف يلتقي فريق ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز خلال اليوم السبت مع فريق نيوكاسل يونايتد الذي ينافس هو الآخر في نفس الدوري، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات خامس جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسوف تقام المباراة على ملعب سانت جيمس الذي يعد الاستاد الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد.

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والجدير بالذكر ان اللاعب رمضان صبحي لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، يلعب ضمن فريق ستوك سيتي الإنجليزي، والذي كان يجلس على مقاعد البدلاء خلال الجولة الماضية لستوك سيتي أمام فريق مانشستر يونايتد، لكن من المتوقع أن يكون في القائمة الأساسية لفريق ستوك سيتي خلال مباراة اليوم .

وقد انضم اللاعب المصري رمضان صبحي إلى فريق ستوك سيتي في شهر يوليو من عام 2016، وقد حصل نادي ستوك سيتي الإنجليزي على رمضان صبحي لاعب في فريقه مقابل 6 مليون يورو وذلك يعادل حوالي 60 مليون جنيه مصري، وقد تم الاشتراط في بنود العقد الذي وقعه رمضان صبحي للنادي أن يكون له راتب أسبوعي يعادل 50 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 560 ألف جنيه مصري، وتعد هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم المصرية وظل رمضان صبحي أغلى لاعب مصري، حتى أتم محمد صلاح صفقته مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ليكسر هذا الرقم باكتساح حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى حوالي 8 ملايين يورو تم وضعها في العقد تدخل من ضمن بند المكافآت، وبهذه الصفقة محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول،وبذلك تفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله أندي كارول، وبذلك يعتبر محمد صلاح هو أغلى لاعب مصري وليس اللاعب الشاب رمضان صبحي.

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد هو من يتربع على قمة الدوري الانجليزي الان، ويأتي نادي ليفربول في المركز الثامن للدوري الانجليزي، ويأتي نادي ستوك سيتي في المركز الاثنى عشر ونادي نيوكاسل يونايتد يحتل المركز العاشر.