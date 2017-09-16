موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق مانشستر يونايتد بضيفه فريق إيفرتون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً الأحد على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون سوف يكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة صدارته لترتيب البريمرليغ رفقة فريق مانشستر سيتي، وخاصة وأن الجار يمر بأفضل حالاته مما يُحتم على لاعبي فريق مانشستر يونايتد تجنب التعثر في أي لقاء أخر في حالة أرادا الإستمرار على عرش البريمرليغ.

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وكان فريق مانشستر يونايتد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ وذلك حينما حل ضيفاً على نظيره فريق ستوك سيتي، ولكنه سرعان ما قام بمصالحة جماهيره عقب فوزه على حساب ضيفه فريق بازل السويسري بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إنطلاقة مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والتي كانت في يوم الثلاثاء الماضي على ملعب أولد ترافورد.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإضافة لذلك الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاصة وأنه غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة لمباراة إيفرتون:-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا – إريك بايلي – فيل جونز – ديلي بليند

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – أندر هيريرا – هينريك مخيتاريان – خوان ماتا – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

أما على الجانب الآخر فسوف يُحاول فريق إيفرتون وتحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان أن يقوم بمصالحة جماهيره، وذلك عقب الأسبوع السئ الذي مر به فريق التوفيز بعدما تعرض إلي خسارتين محلياً وأوروبياً.

حيث تعرض إلي هزيمة ثقيلة على أرضية ملعبه غوديسون بارك في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ على يد ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض إلي هزيمة أخرى ثقيلة وهذه المرة خارج أرضه على ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا على يد مُضيفه فريق أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إنطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

مركز كلاً من الفريقين في جدول ترتيب البريمرليغ:-