موعد مباراة أميان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أميان يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مبارات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن موعد المباراة سوف يكون في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب النتائج السلبية التي حققها في الأونة الآخيرة على الصعيد المحلي، على الرغم من أن إنطلاقته في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي كانت مثالية للغاية من خلال تحقيقه لفوزين في أول جولتين من عمر الدوري.

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ولكن ومن بعد ذلك لم يتمكن فري أولمبيك مارسيليا من حصد النقاط الثلاث في الجولات ال 3 الماضية، مما أدى إلي تراجع فريق الجنوب الفرنسي إلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي ولا يمتلك في رصيده سوى 7 نقاط فقط من أصل 5 مباريات خاضها محلياً حتى هذه اللحظة.

ولعل ما سيُعطي فريق أولمبيك مارسيليا حافزاً أمام مُضيفه فريق أميان، أنه قد تمكن من تحقيق إنطلاقة مميزة في مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز في يوم الخميس الماضي على حساب ضيفه فريق قونيا سبور التركي بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الفيلودروم بجنوب فرنسا.

مشوار فريق أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

أولمبيك مارسيليا 3-0 ديجون

نانت 0-1 أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا 1-1 أنجيه

موناكو 6-1 أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا 1-3 رين

أما على الجانب الآخر فيدخل الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الفرنسي فريق أميان هذه المباراة وهو في حالة جيدة نسبياً، فعلى الرغم من أن الفريق كانت إنطلاقته كارثية عقب تعرضه إلي 3 خسائر متتالية، إلا أن فريق أميان قد تمكن من التأقلم مع كبار الدوري الفرنسي ونجح في تحقيق فوزين على التوالي في أخر لقائين له على صعيد الدوري الفرنسي، مما أدى إلي إرتقاء فريق أميان إلي المركز الثالث عشر وأصبح يمتلك في رصيده 6 نقاط.

مشوار فريق أميان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-