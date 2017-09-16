موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي يوم الأحد 17-9-2017

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يحل حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساسولو يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن موعد مباراة يوفنتوس وساسولو سوف يكون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة القاسية التي تعرض لها في يوم الثلاثاء الماضي في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي جائت على يد مُضيفه فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الكامب نو.

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مما يحتم على فريق يوفنتوس ضرورة تعويض جماهيره بالفوز على حساب مُضيفه فريق ساسولو في الكالتشيو، وذلك من أجل الإستمرار في الصراع على صدارة الترتيب وخاصة في ظل المنافسة القوية والشرسة التي يجدها سيد إيطاليا حتى الآن من فريق إنتر وفريق نابولي، وبالتالي فإنه لا يوجد أمامه أي مجال للتعثر حتى وإن كانت المباراة ليست على أرضه وأمام جماهيره.

ولا شك أن ما يُزيد من الضغوطات على فريق يوفنتوس في هذه المباراة هو فوز فريق إنتر اليوم خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق كروتوني، وبالتالي أصبح فريق يوفنتوس في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين إقامة مباراته يوم غداً الأحد.

مشوار فريق يوفنتوس في الكالتشيو حتى الآن:-

يوفنتوس 3-0 كالياري

جنوى 2-4 يوفنتوس

يوفنتوس 3-0 كييفو فيرونا

أما على الجانب الآخر فلا يبدو أن فريق ساسولو سوف يُشكل أي أزمة لفريق يوفنتوس في هذه المباراة، وخاصة وأن الفريق يمر بفترة سيئة للغاية منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وبالتالي فإنه يتواجد في المركز السابع عشر ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى هذه اللحظة، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة تبدو أمامه مثالية من أجل مصالحة جماهيره وكتابة صفحة جديدة في موسمه الحالي من خلال إستضافة فريق يوفنتوس.

مشوار فريق ساسولو في الكالتشيو حتى الآن:-