التعاون يتعادل أمام الفيحاء بمساعدة كل من فتحي والحضري

Advertisements

التقى نادي التعاون بنادي الفيحاء في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي للمحترفين حيث قاد اللقاء الحكم فيصل البلوي وأقيمت المباراة في استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

يحتل نادي الفيحاء السعودي المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي بدون نقاط بعد أن خسر مباراتين من بطولة الدوري السعودي، أمام نادي التعاون ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط.

Advertisements

تضمن تشكيلة نادي الفيحاء كل من فهد الشمري، وعبدالمجيد عبدالله الرويلي، ومعتز تمبكتي، ودانيلو مورينو، والكساندروس تزيلويس، وعبدالله المطيري، عبدالكريم القحطاني.

أما تشكيل لاعبي نادي التعاون السعودي فكان فيها ريان الموسى، عبدالله حايف الشمري، عصام الحضري، عبدالرحمن الدوسري، جهاد الحسين، عبدالمجيد السواط، إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين، وريكاردو ماتشادو، سعيد الدوسري، سيدريك أميسي، وكان في الاحتياط كل من مصطفى فتحي، نايف الموسى، إسماعيل محمد المغربي.

ساهم اللاعب المصري المنضم إلى نادي التعاون مصطفى فتحي في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر ضد نادي الفيحاء ليتعادل الفريقين، وشارك حارس المصري الكبير عصام الحضري ضمن التشكيلة الأساسية لنادي التعاون في لقاء الليلة ضد نادي الفيحاء.

وشارك اللاعب المصري مصطفى فتحي المحترف في نادي التعاون في المباراة في منتصف الشوط الثاني حيث كان من ضمن تشكيلة البدلاء لنادي التعاون.

وأما بالنسبة لهدف نادي الفيحاء فقد سجله اللاعب الكولومبي الجنسية المحترف في نادي الفيحاء دانيلو أسبريلا في الدقيقة الخامسة والستين من عمر اللقاء، فيما سجل المهاجم المحترف في صفوف نادي التعاون هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والثمانين بعد تمريرة سحرية من اللاعب المصري مصطفى فتحي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي التعاون إلى أربعة نقاط ليتقدم من المركز الثامن إلى المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي حيث فاز في مباراته أمام نادي الفتح بنتيجة أربعة مقابل هدف واحد، وخسر في مباراته الثانية أمام نادي الهلال السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف، وتعادل في لقاءه الثالث أمام نادي الفيحاء بهدف مقابل هدف، أما بالنسبة لنادي الفيحاء فيسجل أول نقطة له في ترتيب الدوري السعودي حيث خسر أمام نادي الهلال السعودية بهدف مقابل هدفين، وخسر أيضا مباراته الثانية ضد نادي اتحاد جدة بهدفين مقابل خمسة أهداف، وتعادل في مباراته الثالثة امام التعاون.