موعد مباراة تشيلسي وأرسنال يوم الأحد 17-9-2017 في البريمرليغ والقنوات الناقلة للمباراة

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يستعد حامل اللقب فريق تشيلسي للإصطدام يوم غداً الأحد بضيفه وجاره فريق أرسنال في مباراة ديربي لندن، وذلك على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة:-

سوف تُقام مباراة ديربي لندن التي تجمع بين فريق تشيلسي وجاره وضيفه فريق أرسنال يوم غداً الأحد، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على أن تكون منقولة على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة الحصرية لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس HD2 المشفرة وذلك بتعليق التونسي المتألق رؤوف خليف.

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أخر تحضيرات فريق تشيلسي قبل مباراته أمام أرسنال:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على مواصلة إنتصاراته التي حققها في الأونة الآخيرة، وذلك من أجل مواصلة أندية الصدارة وتحديداً كلاً من فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد، حيث يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الثالث في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 9 نقاط والتي حققها من خلال فوزه في 3 مباريات في مقابل خسارته في مباراة واحدة فقط، وهي كانت مباراته الإفتتاحية للموسم الحالي والتي جمعته بفريق بيرنلي.

مشوار فريق تشيلسي في البريمرليغ حتى الآن:-

تشيلسي 2-3 بيرنلي

توتنهام هوتسبير 1-2 تشيلسي

تشيلسي 2-0 إيفرتون

ليستر سيتي 1-2 تشيلسي

أخر تحضيرات فريق أرسنال قبل مباراته أمام تشيلسي:-

أما الفريق الضيف فريق أرسنال فسوف يدخل موقعة الديربي اللندني تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وخاصة وأنه دائماً يفشل في حصد النقاط على ملعب ستامفورد بريدج حينما يحل ضيفاً على فريق تشيلسي، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه في أخر 10 مباريات جمعت بين الجارين على ملعب ستامفورد بريدج في البريمرليغ لم يتمكن فريق أرسنال من تحقيق الفوز سوى في لقائين فقط وذلك في مقابل 8 إنتصارات لفريق تشيلسي.

مما يُحتم على فريق أرسنال ضرورة تحقيق الإنتصار من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة، وخاصة وأنه يتواجد في المركز الثاني عشر في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

مشوار فريق أرسنال في البريمرليغ حتى الآن:-

أرسنال 4-3 ليستر سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

ليفربول 4-0 أرسنال

أرسنال 3-0 بورنموث

نتيجة أخر 10 مباريات جمعت بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في البريمرليغ:-

تشيلسي 2-1 أرسنال 2007/2008

تشيلسي 1-2 أرسنال 2008/2009

تشيلسي 2-0 أرسنال 2009/2010

تشيلسي 2-0 أرسنال 2010/2011

تشيلسي 3-5 أرسنال 2011/2012

تشيلسي 2-1 أرسنال 2012/2013

تشيلسي 6-0 أرسنال 2013/2014

تشيلسي 2-0 أرسنال 2014/2015

تشيلسي 2-0 أرسنال 2015/2016

تشيلسي 3-1 أرسنال 2016/2017

التشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي في مباراته أمام أرسنال:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديغر – دافيد لويز

خط الوسط: نغولو كانتي – تيموي باكايوكو – فيكتور موزيس – ماركوس ألونسو – سيسك فابريغاس – بيدرو رودريغز

خط الهجوم: ألفارو موراتا

التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال في مباراته أمام تشيلسي:-

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين – شكودران موستافي – لوران كوسيلني – سياد كولاسيناك

خط الوسط: تشاكا – كوكولين – مسعود أوزيل – أرون رامسي

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز – ألكسندر لاكازيت

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال يوم الأحد:-

سوف تكون مباراة ديربي لندن المرتقب بين فريق تشيلسي وضيفه فريق أرسنال منقولة مباشرة على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة للحقوق الحصرية لبث البريمرليغ، وذلك على قناة بي إن سبورتس HD2 المشفرة بصوت المعلق المتألق التونسي رؤوف خليف.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي:-

فوز فريق تشيلسي الآخير على حساب فريق أرسنال في الموسم الماضي 2016/2017:-