موعد مباراة الأهلي والنصر يوم الأحد 17-9-2017 في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة للمبارة

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يستعد فريق الأهلي لإستقبال غريمه فريق النصر يوم غداً الأحد في إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة لها:-

سوف تكون مباراة الأهلي والنصر منقولة على الهواء مباشرة على شبكة قنوات MBC Pro Sports المالكة لحقوق نقل وبث مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وسوف تُنقل المباراة على قناة MBC Pro Sports الأولى بصوت المعلق فارس عوض، علماً بأن موعد مباراة الأهلي والنصر سوف يكون في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات فريق الأهلي لمباراته أمام النصر:-

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت إستعداداً منه لملاقاة غريمه فريق النصر يوم الأحد على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، حيث أجرى فريق الأهلي مرانه الآخير على الملعب الفرعي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة وذلك بحضور ومتابعة سمو رئيس النادي الأمير فهد بن خالد.

ومن جهته إطمأن الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع عناصر الفريق من خلال المران الآخير، حيث أدى اللاعبون مراناً تنافسياً إعتمد على السرعة والإستحواذ في أجزاء من أرضية الملعب، علماً بأن قائد الفريق تيسير الجاسم سوف يكون أبرز الغائين عن مباراة القمة وذلك بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها على تجدد إصابته في مشط القدم، وبالتالي فإن اللاعب المخضرم سوف يدخل برنامجاً مكثفاً للعلاج بمتابعة الجهاز الطبي للفريق.

كلمة الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي لعناصر الفريق:-

قام الأمير خالد بن فهد رئيس النادي الأهلي بتجديد ثقته في كامل عناصر الفريق وفي الإمكانيات الفنية التي يمتلكها، وذلك عقب الخروج الأسيوي للفريق في الأسبوع الماضي بعدما تم إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م إثر خسارته أمام ضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

كما طالب سمو الأمير أيضاً كافة عناصر الفريق بضرورة العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك إنطلاقاً من المباراة المقبلة أمام فريق النصر وحصد النقاط الثلاث فيها والمنافسة بقوة في بطولة دوري عبد اللطيف جميل ومختلف المسابقات التي يُشارك فيها الفريق، مؤكداً في الوقت ذاته بأن روح الفريق والشعور بالمسئولية هي من كانت السر في العديد من الإنجازات التي حققها الفريق.

تدريبات فريق الأهلي تحضيراً لمباراة النصر:-

أخر تحضيرات فريق النصر لمباراته أمام الأهلي:-

أما الفريق الضيف فسوف يدخل المباراة تحت قيادة مدربه ريكاردو غوميز عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة وأن إنطلاقة الفريق في الموسم الحالي كانت جيدة نوعاً ما بعدما فاز في مباراة وتعادل في مباراة أخرى، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق النصر في الموسم الحالي هو الفوز بلقب دوري عبد اللطيف جميل والعودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أسيا في العام بعد المقبل.

حديث ريكاردو غوميز مدرب فريق النصر قبل المباراة:-

أكد مدرب فريق النصر ريكاردو غوميز أن المباراة صعبة وقوية لكونها ستجمع بين فريقين كبيرين طموحهما هو المنافسة بقوة على البطولات، وكل فريق حريص على عدم التفريط في أي نقطة لكي يواصل خطواته المتوازنة في المنافسة، كما قال أيضاً بأنه لديه الثقة الكاملة في فريقه مُشيراً إلي أنه يرى أن المستقبل سوف يكون أفضل عطاءً ونتائج.

ترتيب فريق الأهلي وفريق النصر في دوري عبد اللطيف جميل:-

6- النصر 4 نقاط

8- الأهلي 3 نقاط

مواجهة عبد الشافي ضد حسام غالي:-

ستشهد مباراة الأهلي والنصر حدثاً فريداً من نوعه حينما يلتقي كلاً من المصري محمد عبد الشافي لاعب الأهلي بالمصري حسام غالي لاعب النصر، علماً بأنهما سبق وأن تواجها حينما كان محمد عبد الشافي يلعب لصالح فريق الزمالك المصري وحسام غالي يلعب لصالح فريق الأهلي المصري.