موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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يحل حامل اللقب فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال سوسيداد اليوم الأحد في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة لها:-

سوف تكون المباراة بين ريال مدريد ومُضيفه ريال سوسيداد اليوم الأحد منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة الحصرية لحقوق نقل الدوري الإسباني، حيث سيتم نقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد على قناة بي إن سبورتس HD3 المشفرة بصوت المعلق المصري علي محمد علي، علماً بأن موعد المباراة سوف يكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات فريق ريال مدريد لمباراته أمام ريال سوسيداد:-

يدخل الفريق الملكي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات على صعيد الليغا الإسبانية، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في أخر جولتين من عمر الليغا على أرضية ملعبه سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد أمام كلاً من فريق فالنسيا وفريق ليفانتي.

وبكل تأكيد لا توجد أي خيارات أخرى أمام الميرنغي في مباراته أمام ريال سوسيداد سوى تحقيق الإنتصار، وخاصة في حالة أراد الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإسباني وأيضاً في ظل تألق غريمه التقليدي فريق برشلونة منذ إنطلاقة مشواره في الليغا في الموسم الحالي، حيث تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق 4 إنتصارات على التوالي مما يُحتم على الفريق الملكي ضرورة الإنتصار ولا شئ غيره.

وربما الأمر الذي سيُعاني منه الفريق الملكي كثيراً في هذه المواجهة هي الغيابات المؤثرة في تشكيلته، حيث سيفتقد لخدمات الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإيقاف مع العلم أنها ستكون أخر مباراة يغيب فيها الدون عن فريقه في الليغا، وبداعي الإيقاف أيضاً سوف يفتقد الميرنغي لخدمات ظهيره البرازيلي الأيسر المخضرم مارسيلو.

وإضافة لذلك أيضاً سيغيب عن الفريق الملكي بداعي الإصابة كلاً من المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة ومتوسط الميدان الكرواتي الواعد ماتيو كوفاسيتش، كما يغيب أيضاً كلاً من متوسط الميدان الألماني المخضرم توني كروس والمدافع الإسباني الواعد خيسوس فاييخو وذلك بعد أن غاب كلاهما عن المران الآخير للميرنغي بسبب بعض المشاكل العضلية.

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد أمام ريال سوسيداد:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – لوكاس فاسكيز – غاريث بيل

خط الهجوم: ماركو أسينسيو

أخر تحضيرات فريق ريال سوسيداد لمباراته أمام ريال مدريد:-

أما صاحب الأرض فريق ريال سوسيداد فسوف يدخل هذه المباراة المرتقبة وهو في أفضل حالاته على جميع النواحي سواء من الناحية النفسية أو الفنية أو البدنية أو حتى من ناحية النتائج، حيث خاض الفريق الباسكي حتى الآن 4 مباريات في موسمه الحالي وفاز بهم جميعاً، فعلى صعيد الليغا فاز في 3 مباريات وعلى صعيد مسابقة الدوري الأوروبي فاز في إنطلاقة مشواره في دور المجموعات.

ترتيب ريال مدريد وريال سوسيداد في الليغا:-

2- ريال سوسيداد 9 نقاط

11- ريال مدريد 5 نقاط

مشوار ريال مدريد في الليغا حتى الآن:-

ديبورتيفو لاكورونيا 0-3 ريال مدريد

ريال مدريد 2-2 فالنسيا

ريال مدريد 1-1 ليفانتي

مشوار ريال سوسيداد في الليغا حتى الآن:-

سيلتا فيغو 2-3 ريال سوسيداد

ريال سوسيداد 3-0 فياريال

ديبورتيفو لاكورونيا 2-4 ريال سوسيداد

التعادل الآخير لفريق ريال مدريد في الجولة الماضية من عمر الليغا أمام فريق ليفانتي:-