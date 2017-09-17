موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون يوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها

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يستعد فريق باريس سان جيرمان لإستقبال نظيره فريق أولمبيك ليون اليوم الأحد في مباراة نارية من العيار الثقيل بين الطرفين على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون والقنوات الناقلة لها:-

سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وليون منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي، علماً بأن موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون سوف يكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات باريس سان جيرمان لمباراته أمام ليون:-

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق إنتصاره السادس على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه لإستعادة لقب الدوري الذي تم إنتزاعه منه في الموسم الماضي بعدما فاز به غريمه فريق موناكو.

ولكن يبدو أن الطريق مفتوحاً أمام فريق باريس سان جيرمان في الموسم الحالي للسيطرة من جديد على الكرة الفرنسية، وخاصة بعد التدعيمات التي قامت بها إدارة نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تعاقد النادي الباريسي مع 3 عناصر بارزة للغاية وهم الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس، والنجم البرازيلي نيمار جونيور والمهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

مما كان له تأثير كبير للغاية على الفريق الباريسي في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث حقق فريق باريس سان جيرمان حتى الآن 7 إنتصارات متتالية على صعيد جميع البطولات، حيث تنقسم هذه الإنتصارات إلي 5 إنتصارات في الدوري الفرنسي وإنتصار وحيد في كأس السوبر الفرنسية وإنتصار وحيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن وعلى من كل النتائج الإيجابية السابقة إلا أن المباراة أمام فريق أولمبيك ليون سوف تكون أول إختبار حقيقي لقدرة فريق باريس سان جيرمان على التألق في الموسم الحالي، ويبقى الهدف الرئيسي للفريق الباريسي في الموسم الحالي هو الفوز بجميع الألقاب المحلية وأيضاً المنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا ومحاولة التتويج به أيضاً.

التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان أمام ليون:-

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: توماس مونييه – تياغو سيلفا – ماركينيوس – يوري بيرشيش

خط الوسط: تياغو موتا – أدريان رابيو – يوليان دراكسلر

خط الهجوم: نيمار جونيور – كيليان مبابي – إيدنسون كافاني

مشوار باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

باريس سان جيرمان 2-0 أميان

غانغون 0-3 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 6-2 تولوز

باريس سان جيرمان 3-0 سانت إيتيان

ميتز 1-5 باريس سان جيرمان

تدريبات فريق باريس سان جيرمان تحضيراً لمباراته أمام ليون:-

المؤتمر الصحفي لكلاً من المدرب أوناي إيمري والمدافع البرازيلي ماركينيوس للحديث عن مباراة ليون:-

أخر تحضيرات فريق ليون لمباراته أمام باريس سان جيرمان:-

أما على الجانب الآخر فيدخل الفريق الضيف المواجهة عازماً على العودة بنقطة واحدة فقط على الأقل من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك حتى يضمن إستمراره في مقدمة ترتيب الدوري الفرنسي رفقة كبار فرنسا، ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك ليون في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ترتيب باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي:-