موعد مباراة ميلان وأودينيزي يوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها

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يستعد فريق ميلان لإستقبال نظيره فريق أودينيزي اليوم الأحد على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير موعد مباراة ميلان وأودينيزي وكامل التفاصيل المتعلقة المباراة.

موعد مباراة ميلان وأودينيزي والقنوات الناقلة لها:-

سوف تكون مباراة ميلان وأودينيزي منقولة مباشرة على الهواء اليوم الأحد حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق المخضرم يوسف سيف، علماً بأن موعد مباراة ميلان وأودينيزي سوف يكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات فريق ميلان لمباراته أمام أودينيزي:-

يدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مواصلة تحقيق الإنتصارات، وذلك من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو، والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان فريق الروسونيري قد قام بمصالحة جماهيره نسبياً في يوم الخميس الماضي، وذلك بعدما حقق إنطلاقة مثالية للغاية في مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، حيث حقق فوزاً كاسحاً على حساب مُضيفه فريق أوستريا فيينا النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المسابقة.

هذا وكان فريق ميلان قد تلقى ضربة موجعة يوم الجمعة الماضي بعدما تأكدت إصابة ظهيره الأيمن الإيطالي الواعد أندريا كونتي بقطع في أربطة الركبة وبالتالي فإنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلي 6 أشهر.

التشكيلة المتوقعة لميلان أمام أودينيزي:-

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيو موساكيو – ليوناردو بونوتشي – رومانيولي

خط الوسط: أباتي – فرانك كيسي – لوكاس بيليا – ريكاردو رودريغز – هاكان كالهانوغلو

خط الهجوم: نيكولا كالينيتش – أندري سيلفا

مشوار فريق ميلان في الكالتشيو حتى الآن:-

كروتوني 0-3 ميلان

ميلان 2-1 كالياري

لاتسيو 4-1 ميلان

ترتيب ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي:-