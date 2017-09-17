موعد مباراة نابولي وبينيفينتو اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها

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يستعد فريق نابولي لإستقبال نظيره فريق بينيفينتو اليوم الأحد في مباراة سهلة تماماً على أصحاب الأرض والتي ستُقام على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نابولي وبينيفينتو والقنوات الناقلة لها:-

ستكون مباراة نابولي وبينيفينتو منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 9 المشفرة بصوت المعلق المصري أحمد عبده، علماً بأن موعد مباراة نابولي وبينيفينتو سوف يكون في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات فريق نابولي لمباراته أمام بينيفينتو:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تدارك خسارته الآخيرة التي لحقت به في يوم الأربعاء الماضي، والتي جائت خارج أرضه على يد مُضيفه فريق شاختار الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وبالتالي فإن فريق نابولي مُطالباً بضرورة مصالحة جماهيره اليوم الأحد، وخاصة وأنه سيخوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره في ملعب سان باولو وإضافة لذلك سيواجه أيضاً فريقاً من السهل تماماً هزيمته، علماً بأن فريق نابولي سوف يبحث عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويأتي ذلك في إطار سعيه لمواصلة الصراع على صدارة الترتيب رفقة كلاً من حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وفريق إنتر، حيث يُعد الهدف الرئيسي لفريق نابولي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، أما على الصعيد الأوروبي فيبقى هدفه هو تقديم أداء جيد في المسابقة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية والوصول على الأقل للدور ثمن النهائي مثلما حدث في الموسم الماضي.

ترتيب فريق نابولي وفريق بينيفينتو في الدوري الإيطالي:-

3- نابولي 9 نقاط

20- بينيفينتو وليس لديه أي نقطة

مشوار نابولي في الكالتشيو حتى الآن:-