موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها

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يستعد فريق الزمالك لإستقبال نظيره فريق الداخلية اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة لها:-

سوف تكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية والأرضية، وهي قنوات النيل للرياضة الفضائية وأيضاً قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي والقناة الثانية الأرضية، وإضافة لذلك أيضاً قناة dmc Sports الفضائية وقناة ON Sport الفضائية، علماً بأن موعد مباراة الزمالك والداخلية سوف يكون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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أخر تحضيرات الزمالك لمباراته أمام الداخلية:-

سيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة بعدما تعثر الفريق في إنطلاقة مشواره في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مُضيفه فريق الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

مما أثار بالتالي الكثير من القلق بين جماهير القلعة البيضاء، والتي لا ترغب في أن يتكرر مع فريقها سيناريو الموسم الماضي المخيب والباهت على جميع الأصعدة، والذي خرج منه فريق الزمالك صفر اليدين دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب من أجل إسعاد جماهيره، مما أدى بدوره إلي إنهاء العلاقة مع المدير الفني السابق لفريق الزمالك وهو البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

ليتم تعويضه بالمدرب نيبوشا والذي قاد بدوره فريق الفيصلي الأردني للوصول إلي الدور النهائي من البطولة العربية للأندية في نسختها الآخيرة في شهر يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن فريق الفيصلي قد خسر لقب هذه البطولة، إلا أن المستشار مرتضى منصور قد وجد أن المدرب نيبوشا هو الوحيد القادر في الوقت الحالي على إعادة الأمجاد من جديد إلي القلعة البيضاء.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الزمالك في الموسم الحالي هو المنافسة وبقوة على كلاً من لقب الدوري المصري ولقب كأس مصر، وخاصة في ظل التعاقدات العديدة والقوية التي أبرمتها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الماضي، مما يضع بالتالي المزيد من الضغوطات على المدرب نيبوشا والذي ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الفترة المقبلة.

قائمة الزمالك لمباراته أمام الداخلية:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش

خط الدفاع: محمد مجدي – محمود علاء – حازم إمام – مؤيد العجان

خط الوسط: أحمد توفيق – محمد أشرف – طارق حامد – معروف يوسف – عبد الله جمعة – أحمد داودا – أحمد مدبولي

خط الهجوم: باسم مرسي – كابونجو كاسونجو – يوسف أوباما – خالد قمر – رزاق سيسيه

ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري المصري الممتاز:-