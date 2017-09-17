تعرف على أسباب رفض حازم إمام خوض انتخابات الزمالك القادمة

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على الرغم من رغبة الكثيرين في أن يقوم الكابتن حازم إمام بخوض الانتخابات القادمة لرئاسة نادى الزمالك، إلا أنه قد أعلن موقفه النهائي بشأن هذا الأمر وأعرب عن رفضه لهذه الخطوة، وهناك مجموعة من الأسباب وراء قرار رفضه لخوض هذه الانتخابات، حيث أوضح إمام خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد الموافق السابع عشر من سبتمبر ، أن السبب الأساسي وراء قرار الرفض يرجع إلى عدم اكتمال خبراته، حيث أنه لا تتوافر لديه خبرة كاملة حاليا تمكنه من تحمل هذه المهمة التي وصفها بالصعبة.

هذا إلى جانب مجموعة من الأسباب الأخرى التي صرح بها، والتي يأتي في مقدمتها رغبته في الاستمرار باتحاد الكرة وعدم ترك الجبلاية في الفترة الحالية، ولا سيما أنه تمكن من الحصول على مكانة متميزة داخل مجلس الإدارة، حيث أنه يحظى بدعم كبير من رئيس اتحاد الكرة والذي كان وعده بتقديم الدعم الكامل له خلال الانتخابات القارية والدولية في الفترة القادمة، وقد أعلن حازم أكثر من مرة أنه يسعى لانتهاج نفس نهجه والسير على خطاه.

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ومن ضمن الأسباب أيضا وراء عدم رغبته في خوض الانتخابات هو عمله الإعلامي، حيث انه يعد من أفضل المحللين الرياضيين في الوطن العربي، وفى حالة وجوده كرئيس لنادى الزمالك فهذا الأمر سوف يمنعه عن ممارسته لهذا العمل الذي يفضله ولن يتمكن من الظهور على القنوات الفضائية والعمل كمحلل رياضي، الجدير بالذكر أن حازم نجح في تحقيق شعبية وجماهيرية كبيرة من خلال العمل الإعلامي، ولذا فإن أمر ابتعاده عنه لن يكون بسهولة كما يتوقع البعض.

ومن ضمن الأمور التي تؤرقه أيضا والتي تحيل دون خوض هذه الانتخابات المقبلة، هو أنه لديه مخاوف من الجمعية العمومية في النادي، حيث أكد أنها لا تقدر قيمة نجوم الزمالك، مستدلا في هذا الأمر بما حدث من قبل مع والده الكابتن حمادة إمام في انتخابات الزمالك والتي أقيمت فى العام الميلادي 1996، بعدما تمكن مرشحا آخر وهو الدكتور كمال درويش من الفوز فى هذه الانتخابات على حساب والده.