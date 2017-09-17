موعد مشاهدة مباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي اليوم الأحد 17-9-2017 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر

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موعد مباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي، يحل فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق أهلي طرابلس الليبي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي:-

سوف تُقام مباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي:-

سوف تكون مباراة أهلي طرابلس والنجم الساحلي منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق المصري أحمد عبده.

أخر تحضيرات فريق أهلي طرابلس لمباراته أمام النجم الساحلي:-

سيدخل فريق أهلي طرابلس المواجهة تحت قيادة مدربه المصري طلعت يوسف عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة وأنه يُدرك جيداً أن موقعة الإياب في سوسة بتونس سوف تكون في غاية الصعوبة، علماً بأن موقعة الإياب سوف تُقام في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وكان فريق أهلي طرابلس قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما ضمن تأهله إلي هذا الدور، حيث إحتل المركز الثاني في مجموعته الثانية والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق الزمالك المصري وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي.

أخر تحضيرات فريق النجم الساحلي لمباراته أمام أهلي طرابلس:-

أما الفريق الضيف النجم الساحلي فيأمل بكل تأكيد أن يتمكن من العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه أو على الأقل بتسجيل هدف، والذي من شأنه سيجعل حظوظه كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور نصف النهائي، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق النجم الساحلي هو التتويج باللقب الأفريقي في نهاية المطاف.

وكان فريق النجم الساحلي قد تأهل إلي هذا الدور كمتصدراً لمجموعته الأولى، والتي كانت تضم أيضاً كلاً من فريق الهلال السوداني وفريق المريخ السوداني وفريق فيروفياريو من موزمبيق.

مشوار فريق النجم الساحلي في دور المجموعات:-

النجم الساحلي 5-0 فيروفياريو

المريخ 1-2 النجم الساحلي

النجم الساحلي 1-1 الهلال

الهلال 1-1 النجم الساحلي

فيروفياريو 1-1 النجم الساحلي

النجم الساحلي 3-0 المريخ

مشوار أهلي طرابلس في دور المجموعات:-