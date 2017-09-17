ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز وبث مباشر للمباراة

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بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز ، حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق إيفرتون بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى ضغط فريق مانشستر يونايتد بشكل قوي للغاية على ضيفه بحثاً منه عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الرابعة أسفر ذلك الضغط الكبير عن تسجيل أصحاب الأرض لأولى أهدافهم في المباراة وذلك عبر الإكوادوري أنطونيو فالنسيا بطريقة أكثر من رائعة ووسط فرحة عارمة في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

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وعند الدقيقة السادسة والعشرين سنحت أمام فريق مانشستر يونايتد فرصة مثالية من أجل تسجيل هدفه الثاني في اللقاء، وذلك بعدما إنفرد مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بالحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية وأضاع على فريقه فرصة قتل المباراة.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأت الأوضاع قليلاً من الجانبين وخاصة فريق مانشستر يونايتد، مما أعطى الفرصة لفريق إيفرتون لكي يستحوذ على الكرة ويُسيطر على اللقاء، ولكن تلك السيطرة لم تسفر عن أي شئ وسرعان ما إستعاد فريق مانشستر يونايتد إيقاعه العالي، حتى جاء موعد صافرة الحكم مُعلناً نهاية الشوط على وقع تقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق إيفرتون عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، فيما حاول فريق مانشستر حسم الأمور عن طريق إضافة المزيد من الأهداف من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، وعند الدقيقة الخامسة والستين كاد الإسباني خوان ماتا يُسجل الهدف الثاني لفريقه بعدما نفذ ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن القائم الأيمن للحارس جوردان بيكفورد تصدى للكرة وحرمه من التسجيل.

وعند الدقيقة السابعة والسبعين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد تنشيط خط وسط ميدانه قليلاً، فأشرك الإسباني أندر هيريرا بديلاً من خوان ماتا على أمل أن يتمكن فريقه من قتل المباراة تفادياً لحدوث أي مفاجأت غير سارة في اللحظات الآخيرة من عمر المباراة.

وعند الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له الأرميني هينريك مخيتاريان ثاني الأهداف عقب إنفراده بالحارس جوردان بيكفورد، وعند الدقيقة التاسعة والثمانين عزز المهاجم روميلو لوكاكو من أهداف فريقه بإحرازه للهدف الثالث، وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إختتم البديل الفرنسي أنتوني مارسيال مهرجان أهداف فريقه بعدما سجل رابع الأهداف من ركلة جزاء.

لتذهب المباراة بعدها إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين, وبذلك حصد فريق مانشستر يونايتد النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 13 نقطة والتي جعلته يرتقي إلي صدارة ترتيب البريمرليغ رفقة جاره فريق مانشستر سيتي الذي يمتلك العدد ذاته من النقاط.