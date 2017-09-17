ملخص وأهداف ونتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز وبث مباشر للمباراة

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بث مباشر لمباراة تشيلسي وأرسنال، حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فريق تشيلسي وضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر، وخاصة فريق تشيلسي نظراً لكونه صاحب الأرض ويلعب لقاء الديربي على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، ولكن ومع مرور الدقائق بدأ فريق أرسنال هو أيضاً يتحسن من الناحية الهجومية مما جعله خطيراً على مرمى فريق البلوز.

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وعند الدقيقة الحادية والعشرين سنحت أمام فريق تشيلسي فرصة مثالية من أجل إفتتاح التسجيل، وذلك حينما إنفرد لاعبه الإسباني بيدرو رودريغز بالحارس بيتر تشيك ولكن الآخير تألق وتصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الحادية والأربعين كاد الويلزي أرون رامسي يُسجل هدف الضيوف الأول، وذلك بعدما راوغ خط دفاع فريق البلوز لوحده ولكن كرته في نهاية المطاف تصدى لها القائم الأيسر للحارس البلجيكي تيبو كورتوا ليحرمه من التسجيل.

ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف من جانب أي فريق.

وفي شوط المباراة الثاني وقبل إنطلاق صافرة الحكم أجرى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي أولى تبديلاته في موقعة الديربي، وذلك بإشراكه لمتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو بدلاً من بيدرو رودريغز من أجل السيطرة أكثر على خط وسط الميدان.

ومع إستمرار صعوبة المباراة كثيراً من الناحية التكتيكية على الجانبين قرر الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال تنشيط خطوطه الأمامية، وذلك عبر إشراكه للنجم التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عند الدقيقة السادسة والستين، ليرد عليه بعدها بثلاثة دقائق فقط المدرب أنطونيو كونتي والذي أشرك النجم البلجيكي إيدن هازارد بدلاً من البرازيلي ويليان.

وعند الدقيقة الرابعة والسبعين تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة بعدما تعرض لاعبه داني ويلباك للإصابة ليُغادر أرض الملعب ويشترك بدلاً منه المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، وبعدها بدقيقة واحدة فقط نجح فريق أرسنال في تسجيل هدفه الأول في اللقاء ولكن الحكم سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

وقبل نهاية الديربي بعشرة دقائق فقط أشرك المدرب أرسين فينغر الفرعون المصري محمد النني من أجل تأمين خط وسط ميدان فريق الغانرز، وعند الدقيقة السابعة والثمانين تعرض المدافع البرازيلي دافيد لويز إلي الطرد بشكل مباشر من حكم اللقاء مايكل أوليفر عقب تدخله العنيف على المدافع البوسني سياد كولاسيناك، ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على نتيجة الديربي الذي إنتهي سلبياً بدون أهداف، وبذلك يحصد كل فريق نقطة واحدة فقط ليرفع فريق تشيلسي رصيده إلي 10 نقاط فيما رفع فريق أرسنال رصيده إلي 7 نقاط.

التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي في المباراة:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – غاري كاهيل – دافيد لويز

خط الوسط: فيكتور موزيس – نغولو كانتي – سيسك فابريغاس – ماركوس ألونسو – ويليان – بيدرو رودريغز

خط الهجوم: ألفارو موراتا

التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال في المباراة:-