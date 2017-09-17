ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإيطالي وبث مباشر للمباراة

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بث مباشر لمباراة يوفنتوس وساسولو، حقق حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس فوزاً سهلاً على حساب مُضيفه فريق ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مابي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق يوفنتوس أن يفرض سيطرته على أجواء اللقاء من خلال إستحواذه على الكرة بشكل كامل في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف، وفي المقابل تراجع فريق ساسولو بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل إغلاق جميع الطرق المؤدية إلي مرماه.

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وعند الدقيقة السادسة عشر أسفر ضغط فريق اليوفي عن تسجيله لأولى أهدافه في المباراة، وذلك عبر نجمه الأرجنتيني الواعد باولو ديبالا والذي سجل بدوره هدفاً رائعاً، ومع مرور الدقائق إستمر ضغط فريق يوفنتوس من أجل إضافة المزيد من الأهداف والتي من شأنها أن تحسم المباراة بشكل نهائي.

ولكن وفي نهاية المطاف لم يتمكن فريق يوفنتوس من إضافة المزيد من الأهداف على الرغم من سيطرته الكاملة وفي ظل غياب أي ردة فعل من جانب فريق ساسولو من الناحية الهجومية، ليذهب الشوط إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني نجح فريق يوفنتوس في حسم تقريباً بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بعدما سجل له نجمه باولو ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه ومرة أخرى بطريقة رائعة عند الدقيقة التاسعة والأربعين، ولكن فريق ساسولو رفض الإستسلام مُبكراً وعند الدقيقة الحادية والخمسين تمكن من تلقيص الفارق عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات سيد إيطاليا ليُسجل له هدفه الأول الإيطالي ماتيو بوليتانو.

وعند الدقيقة الثالثة والستين قرر النجم باولو ديبالا أن يكون رجل المباراة بلا منازع، وذلك بعدما سجل الهاتريك الشخصي له والهدف الثالث لفريقه من خلال تنفيذه لركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة قاضياً على آمال أصحاب الأرض بشكل كبير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر اللقاء هدأت الأوضاع كثيراً من الجانبين، لتذهب المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك حصد فريق يوفنتوس النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 12 نقطة، مما جعله يرتقي إلي صدارة ترتيب الكالتشيو مناصفة مع فريق إنتر بنفس عدد النقاط.

التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس في المباراة:-