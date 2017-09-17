فيديو: ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر اليوم الأحد 17-9-2017 في الدوري الإسباني

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حقق حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد الفوز على حساب مُضيفه فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:-

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول الفريق الملكي أن يفرض سيطرته بشكل كامل على الأجواء، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف من أجل حسم المباراة قبل أن تُصبح معقدة أكثر على الميرنغي، وعند الدقيقة التاسعة عشر نجح الفريق الملكي في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له مهاجمه الواعد بورخا مايورال أولى الأهداف عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الفريق الباسكي.

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ولكن رد فريق ريال سوسيداد وعلى الرغم من تأخره إلا أنه جاء قوياً للغاية، حيث تمكن الفريق الباسكي من تعديل النتيجة بطريقة رائعة عبر ظهيره الأيسر البرتغالي كيفن رودريغيس وسط غفلة من الدفاع الملكي وحارس مرماه كيلور نافاس لتشتعل أجواء اللقاء من جديد، وعند الدقيقة السادسة والثلاثين كاد فريق ريال سوسيداد يُسجل هدفه الثاني في المباراة بذات الطريقة التي سجل بها هدفه الأول وعبر اللاعب ذاته، ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من ذلك لترتد الهجمة سريعاً لمصلحة فريق ريال مدريد في الدقيقة ذاتها.

ويتمكن على إثرها الفريق الملكي من تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر نجم الشوط الأول المدافع ريكاردو رودريغيس بالخطأ في مرماه، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني بدت الأجواء حماسية للغاية من الجانبين وخاصة من جانب فريق ريال سوسيداد في ظل تأخره بفارق هدف واحد فقط، مما أدى بالتالي إلي زيادة الإلتحامات البدنية القوية بين الطرفين في جميع أرجاء الملعب بسبب عامل التوتر.

ولكن ذلك التوتر زال بنسبة كبيرة للغاية عند الدقيقة الحادية والستين بعدما تمكن الجناح الويلزي الطائر غاريث بيل من تسجيل الهدف الثالث على طريقته المعتادة مستخدماً سرعته الخيالية، وعند الدقيقة الثانية والثمانين سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع لمصلحة الريال ولكن الحكم سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك حصد الفريق الملكي النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلي 8 نقاط مما جعله يدخل من جديد في أجواء الصراع على لقب الليغا مع غريمه والمتصدر حالياً فريق برشلونة الذي يمتلك في رصيده 12 نقطة.

هدف فريق ريال مدريد الأول في المباراة:-

هدف فريق ريال مدريد الثاني في المباراة:-

هدف فريق ريال سوسيداد الأول في المباراة:-

ملخص كامل لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد:-