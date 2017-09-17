عبد الله الشامي يصل القاهرة يوم الاثنين لبداية مشواره مع النادي الأهلي

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يصل إلى النادي الأهلي اللاعب”عبد الله الشامي” إلى القاهرة غدا الإثنين من أجل إنضمام الشامي إلى صفوف القلعة الحمراء بعد إلغاء تعاقده مع فريقه نادي الصفاء اللبناني وقد قام اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي بشكل رسمي، وقد أبدى النادي الاهلي اهتمامه بمدافع المنتخب الأولمبي السوري بعد سماح اتحاد الكرة المصري بالتعاقد مع لاعبين سوريين هذا وقد أشار اتحاد الكرة في قراراته بمعاملة اللاعبين السوريين ومعاملتهم كلاعبين مصريين.

وقد واجهت النادي الأهلي عدة مشاكل للحصول علي توقيع اللاعب وقد قامت إدارة النادي الأهلي وفدا مكون من وكيل اللاعب عبد الله الشامي والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي إلى لبنان ليقوموا بحل إزمة اللاعب مع فريق الصفاء اللبناني وتسديد قيمة الشرطة الجزائي الخاص في عقد اللاعب البالغ 50 ألف دولار تمهيدا للتعاقد الرسمي مع اللاعب من جانب القلعة الحمراء، وقد كان المدير التجاري ومدير التعاقدات”عصام سراج الدين” قد نجح في الحصول علي توقيع اللاعب لصالح القلعة الحمراء لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

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وقد أعلن النادي الأهلي المصري في بيان له أن اللاعب عبد الله الشامي لاعب الفريق سوف يصل إلى القاهرة غدا الاثنين تمهيدا انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر وسوف يقوم النادي الأهلي بتقديم اللاعب غداً الأثنين بعد وصوله إلى وسائل الإعلام بعد وصوله إلى القاهرة، وقد نجح النادي الأهلي في الحصول علي توقيع اللاعب لمدة ثلاثة سنوات في صفقة انتقال حر بعد إلغاء تعاقد اللاعب مع فريقه نادي الصفاء اللبناني.

ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري طلب من الجهاز المعاون له تجهيز مواجهة مصر المقاصة ومبارة أهلي طرابلس الليبي في دور الإياب لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي لكي يتم مشاهدتها قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا المباراة المقر إقامتها يوم السبت القادم في رادس وقد انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلي ذلك يرغب الجهاز الفني في مشاهدة مباراة المقاصة وأهلي طرابلس لكون الحكم الكاميروني”أليوم نيانت” هو من أدارها وهو نفس حكم مباراة الترجي في رادس وقد تعرض مصر المقاصة لظلم كبير في هذه المباراة ويرغب الجهاز الفني للنادي الأهلي دراسة الحكم جيداً قبل المباراة.