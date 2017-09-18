“الزمالك” يفوز على “الداخلية” في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز

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سجل نادي الزمالك انتصاره الأول في عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد فوزه على نادي الداخلية في الأسبوع الثالث من عمر الدوري الممتاز حيث حقق ثلاث أهداف نظيفة، كما حقق فوز نادي الزمالك على نادي الداخلية العديد من المكاسب في بداية عمر الدوري الممتاز المصري على الرغم من تعادله الأول أمام نادي الإنتاج الحربي.

وتألق اللاعب أحمد مدبولي المحترف جديدا في نادي الزمالك حيث قدم من نادي النصر للتعدين وتقدم أوراقه إلى النادي ليتم اعتماده في لقاء نادي الزمالك أمام نادي الداخلية، وساعد اللاعب عبدالله جمعة في تحقق الهدف الثاني الذي تحقق في المباراة ليصاب اللاعب قبل نهاية المباراة ليغادر الملعب.

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وحقق اللاعب عبد الله جمعة لقب “نجم مباراة ” نادي الزمالك ونادي الداخلية بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، كما نجح في إحراز الهدف الأول بعد ركلة جزاء تم تسجيلها اللاعب محمد أشرف روقة كما سجل أيضا الهدف الثاني بمهارة فائقة وتألق طول وقت المباراة.

وشارك يوسف أوباما في مباراة نادي الزمالك ضد نادي الداخلية لأول مرة بعدما أصيب اللاعب أحمد مدبولي قبل الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتفوق اللاعب يوسف أوباما بعد أن كاد على تسجيل هدف نتيجة انفراد بالمرمى لكن دفاع نادي الداخلية بالإضافة إلى تألق حارس مرمي نادي الداخلية نجح في تفاديها، ومن المحتمل أن يشارك اللاعب يوسف أوباما كلاعب أساسي في المباريات التالية من عمر الدوري الممتاز.

واستعاد مدرب نادي الزمالك نيبوشا اكتساب ثقة جماهير النادي بالإضافة إلى استعادة ثقة مجلس إدارة النادي بعد تحقيقه للفوز الأول في عمر الدوري الممتاز، كما ظهر النادي بمستوى رائع خصوصا في الشوط الثاني، حيث تم إحراز ثلاثة أهداف كما اضاعة الفريق العديد من الفرص لتسجيل أهداف أخرى خلال عمر المباراة.

وصرح المدير الفني لنادي الزمالك نيبوشا أنه سعيد بفوز ناديه على نادي الداخلية في الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز، وأضاف أن الفوز بثلاث أهداف كان غاليا على نادي الزمالك، كما وجه أشادته بأداء جميع لاعبي النادي، وأكد أن المباراة كانت صعبة وصرح أنه سيحاول العمل على ثبات تشكيل الفريق خلال الفترة القادمة.