موعد مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر يوم السبت 23-9-2017 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر، حيث سيحل فريق الأهلي المصري ضيفاً على نظيره فريق الترجي التونسي في يوم السبت المقبل الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رادس بتونس، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في يوم السبت القادم الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي:-

سوف تكون مباراة الأهلي والترجي التونسي منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة كما سيتم تحديد معلق المباراة فيما بعد.

حظوظ الأهلي في التأهل إلي نصف النهائي:-

سيدخل المارد الأحمر المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري وأمامه خياران فقط لا ثالث لهما، وخاصة بعدما إنتهت موقعة الذهاب التي تم إقامتها في يوم السبت الماضي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وذلك في المباراة التي شهدها ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، مما سيجعل فريق الأهلي في حاجة ماسة إلي تحقيق الفوز في ملعب رادس من أجل التأهل كخيار أساسي.

أو يبقى أمامه خيار أخر وهو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أمام مُضيفه فريق الترجي التونسي، حتى تذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح، وبالتالي فإن حظوظ المارد الأحمر في التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الأفريقية تبدو معقدة للغاية، وخاصة وأنه سيلعب المباراة وسط أجواء جماهيرية مشحونة وحماسية للغاية من جانب فريق الترجي التونسي مثلما كان الحال في موقعة الذهاب من جانب جماهير القلعة الحمراء.

حظوظ الترجي التونسي في التأهل إلي نصف النهائي:-

تبدو حظوظ فريق الترجي التونسي أقوى نسبياً في التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الأفريقية، وذلك بعدما نجح في العودة من مباراة الذهاب بتعادل إيجابي ثمين بهدفين لمثلهما، مما يجعله مرشحاً بكل تأكيد للعبور للدور المقبل وخاصة وأنه سيخوض مباراة الإياب على ملعب رادس وسيكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة.

أما عن خيارات التأهل لفريق الترجي التونسي فهو يحتاج تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي إلي الفوز أيضاً بأي نتيجة، أو التعادل سلبياً بدون أهداف وفي هذه الحالة سوف يتأهل بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه في مباراة الذهاب، أما الخيار الثالث فهو التعادل الإيجابي بأي نتيجة حتى تذهب المباراة إلي الأوقات الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – حسين السيد – صبري رحيل – علي معلول – أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – هشام محمد – حسام عاشور – عمرو السولية – أكرم توفيق – صالح جمعة – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد – عمرو بركات – أحمد حمودي – أحمد حمدي – إسلام محارب – أحمد الشيخ – عماد متعب – وليد أزارو – جونيور أجايي – ياسر ريان

مشوار الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا:-

الأهلي 0-0 زاناكو

القطن 0-2 الأهلي

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي

زاناكو 0-0 الأهلي

الأهلي 3-1 القطن

مشوار الترجي التونسي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا:-