موعد مشاهدة مباراة مصر والكونغو يوم الأحد 8-10-2017 في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم

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موعد مشاهدة مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو، حيث سيواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب الكونغو في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو:-

سوف تكون مباراة مصر والكونغو منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم روسيا 2018 م، على أن يتم تحديد القناة ومعلق المباراة فيما بعد، علماً بأنه من الممكن أيضاً أن تحصل قناة ON SPORT المصرية الفضائية على حقوق نقل مباراة مصر والكونغو، وذلك مثلما فعلت في مباراة مصر وغانا السابقة وأيضاً مباراة مصر وأوغندا نظراً لآن جميع هذه المباريات كانت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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موعد مباراة مصر والكونغو:-

سوف ستُقام مباراة مصر والكونغو في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر لمباراته أمام الكونغو:-

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد حجازي – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – محمد صلاح – عبد الله السعيد – رمضان صبحي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

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جدول ترتيب المجموعة الخامسة:-

1- مصر 9 نقاط.

2- أوغندا 7 نقاط.

3- غانا 5 نقاط.

4- الكونغو نقطة واحدة فقط.

مشوار منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات حتى الآن:-

الكونغو 1-2 مصر.

مصر 2-0 غانا.

أوغندا 1-0 مصر.

مصر 1-0 أوغندا.

حظوظ منتخب مصر في التأهل إلي كأس العالم روسيا 2018:-

يمتلك منتخب مصر تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الخبير هيكتور كوبر حظوظاً كبيرة للغاية في التأهل إلي كأس العالم روسيا 2018 م، وخاصة بعدما نجح في إستعادة صدارة مجموعته الخامسة في التصفيات والتي كان قد فقدها عقب مرور الجولة الثالثة من عمر التصفيات.

وبالتالي فإن الباب أصبح مفتوحاً أمام منتخب الفراعنة من أجل حجز مقعدهم في المونديال لأول مرة منذ مونديال عام 1990 م بإيطاليا، علماً أنه في حالة تأهل المنتخب المصري إلي كأس العالم روسيا 2018 م، فسوف تكون هذه هي المرة الثالثة التي يتواجد بها أحفاد الفراعنة في المونديال والمحفل الرياضي الأكبر على مستوى العالم بأكمله.

ومن أجل تفادي أي حسابات معقدة أو إنتظار نتائج المنافسين يحتاج المنتخب المصري إلي تحقيق الإنتصار في أخر لقائين له في التصفيات، وذلك أمام ضيفه منتخب الكونغو ومن ثم أمام مُضيفه منتخب غانا، حتى يضمن المنتخب المصري تأهله بشكل رسمي إلي المونديال دون الحاجة إلي إنتظار تعثر منتخب أوغندا في الجولة القادمة.

ولكن الإحتمال الآخر الذي يرغب كل مصري في حدوثه هو أن يضمن المنتخب المصري تأهله بشكل رسمي إلي المونديال عقب فوزه على حساب ضيفه منتخب الكونغو، علماً بأن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي تعثر منتخب أوغندا سواء بالتعادل أو بالخسارة أمام ضيفه منتخب غانا في الجولة القادمة من عمر التصفيات، وحينها سيرفع المنتخب المصري رصيده إلي 12 نقطة ويُصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني 4 نقاط كاملة على بُعد مباراة واحدة من نهاية التصفيا ت وهو ما يعني ضمان تأهله إلي المونديال.

وبكل تأكيد يرغب كل مصري في حدوث ذلك السيناريو الثاني، لعدم ثقتهم في قدرة المنتخب المصري على التأهل إلي المونديال في الجولة الآخيرة، والتي سيحل فيها ضيفاً على نظيره منتخب غانا وهي المباراة التي تُعيد الذكريات السيئة على كل مصري، ففي تصفيات كأس العالم الماضية البرازيل 2014 م حل المنتخب المصري ضيفاً على نظيره منتخب غانا وفي شهر نوفمبر أيضاً، وحينها تعرض المنتخب المصري إلي خسارة قاسية وكارثية لن ينساها أبداً أي أحد والتي كانت بستة أهداف مقابل هدف واحد.