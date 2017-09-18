موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكة بث مباشر يوم الثلاثاء 19-9-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكة في الدوري الألماني، يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق شالكة يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي في مباراة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكة:-

سوف تُقام مباراة بايرن ميونخ وشالكة في يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشالكة:-

سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وشالكة منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات بايرن ميونخ لمباراته أمام شالكة:-

سيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية التي حققها في الأونة الآخيرة، وذلك من أجل اللحاق بصدارة ترتيب البوندسليغا والتي لا تفصله عنها سوى نقطة واحدة فقط، مما سيُشكل له حافزاً كبيراً من أجل تحقيق الإنتصار وخاصة وأنه يرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم السادس على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وعلى الرغم من أن الفريق البافاري ظهر في إنطلاقة الموسم الحالي وحتى قبل إنطلاقة الموسم في فترة المعسكر الصيفي بصورة باهتة للغاية، إلا أن الجماهير البافارية تثق كثيراً في مدربها المخضرم والهادئ كارلو أنشيلوتي، حيث وعد الآخير جماهير نادي بايرن ميونخ بأن الفريق يحتاج إلي شهرين فقط لكي يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية.

مما سيجعل جماهير نادي بايرن ميونخ تأمل بأن تمر هذه الفترة سريعاً، وخاصة وأن الفريق البافاري تنتظره العديد من المواجهات القوية في الفترة المقبلة، وربما يأتي على رأس تلك المواجهات مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشوار بايرن ميونخ في البوندسليغا حتى الآن:-

بايرن ميونخ 3-1 باير ليفركوزن

فيردر بريمن 0-2 بايرن ميونخ

هوفنهايم 2-0 بايرن ميونخ

بايرن ميونخ 4-0 ماينز

التشكيلة المتوقعة لبايرن ميونخ في مباراته أمام شالكة:-

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا – خافي مارتينيز – ماتس هوميلس – دافيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال – تياغو ألكانتارا – كورنتان توليسو – أريين روبين – فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

مشوار شالكة في البوندسليغا حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

هانوفر 1-0 شالكة

شالكة 3-1 شتوتغارت

فيردر بريمن 1-2 شالكة

أخر تحضيرات شالكة لمباراته أمام بايرن ميونخ:-

أما صاحب الأرض فريق شالكة فسوف يبحث عن إنتصاره الرابع في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة التقدم أكثر نحو مقدمة ترتيب الدوري الألماني حتى يتمكن من تحقيق هدفه الرئيسي في الموسم الحالي، وهو إنهاء البوندسليغا ضمن الأربعة الكبار لكي يضمن مقعداً له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولكن وفي حالة أراد تحقيق ذلك الهدف فيجب على فريق شالكة الإستمرار على نفس الوتيرة التي يسير عليها في الوقت الحالي، وربما ما يُعطيه دافعاً قوياً في لقائه المقبل أمام العملاق البافاري أن المباراة سوف تُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما سيجعله مرشحاً لحصد النقاط الثلاث من هذه المباراة.