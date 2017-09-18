موعد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يوم الثلاثاء 19-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية، يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليستر سيتي يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي:-

سوف تُقام مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي:-

سوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يتم نقل المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات ليفربول لمباراته أمام ليستر سيتي:-

سيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله إلي الدور المقبل على الرغم من أنه يعلم جيداً أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة، وخاصة وأنها ستُلعب خارج أرضه وأمام جماهير غفيرة من جانب فريق ليستر سيتي.

ولا يخفى على أحد على أن فريق ليفربول يعيش في الموسم الحالي أزمة كبيرة على مستوى خط دفاعه، ولكن الآن ليس هو وقت الندم فالمدرب يورغن كلوب عليه أن يجد الحلول اللازمة لمعالجة هذه الأزمة، وذلك من أجل العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات رسمية له على الصعيد المحلي والأوروبي.

مما سيجعل المباراة التي ستجمعه بفريق ليستر سيتي في غاية الأهمية من أجل إعادة الثقة والبسمة لجماهير الريدز، والتي تتفائل كثيراً بمستقبل فريقها في الموسم الحالي على الرغم من التعثرات الآخيرة للفريق، وخاصة في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريق والتي ستُغطي بدورها على العيوب الدفاعية القاتلة لخط الدفاع.

وبكل تأكيد من المتوقع أن يقوم المدرب يورغن كلوب بإجراء بعض التبديلات على تشكيلة فريقه في مباراة ليستر سيتي، فمن المؤكد إشراك الوافد الجديد أليكس أوكسليد تشامبرلين بصفة أساسية من أجل لعب دقائق أكثر مع الفريق، ومن المؤكد أيضاً مشاركة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بعدما تعافى بشكل كامل من إصابته في الظهر التي تعرض لها في مطلع الموسم الحالي.

أما مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح أساسياً في المباراة فليست أكيدة بنسبة كبيرة، وخاصة إذا أراد المدرب يورغن كلوب أن يُريحه قليلاً تحضيراً للمباريات الهامة المقبلة، ولكن القرار النهائي سوف يكون بيد المدرب يورغن كلوب علماً بأن محمد صلاح في أفضل حالاته الفنية والبدنية، بينما سيكون الغائب الأبرز عن صفوف فريق ليفربول هو السنغالي ساديو ماني بداعي الإيقاف.

حديث المدرب يورغن كلوب قبل المباراة أمام ليستر سيتي:-

أكد المدرب يورغن كلوب أن الحارس الإحتياطي الثالث لفريق ليفربول داني وارد سوف يكون أساسياً في المباراة أمام فريق ليستر سيتي إلا في حالة حدوث أي مفاجأة أو تعرض الحارس للإصابة، كما أكد أيضاً أن الوافد الجديد الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين سوف يكون أساسياً هو الآخر في المباراة أمام ليستر سيتي، مُشيداً في الوقت ذاته بما قدمه اللاعب في المباراة السابقة أمام فريق بيرنلي في البريمرليغ.

مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

واتفورد 3-3 ليفربول

ليفربول 1-0 كريستال بالاس

ليفربول 4-0 أرسنال

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول

ليفربول 1-1 بيرنلي

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

8- ليفربول 8 نقاط

15- ليستر سيتي 4 نقاط

مشوار ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-