موعد مشاهدة مباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي بث مباشر يوم الثلاثاء 19-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، يحل فريق ستوك سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بريستول سيتي يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أشتون غيت بمدينة بريستول، وذلك في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي:-

سوف تُقام مباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أشتون غيت بمدينة بريستول، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي:-

سوف تكون مباراة ستوك سيتي وبريستول سيتي منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات سكاي سبورتس وذلك على القمر الصناعي هوت بيرد، ولكن مع إحتمالية أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي نايل سات.

أخر تحضيرات ستوك سيتي لمباراته أمام بريستول سيتي:-

سيدخل فريق ستوك سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم مارك هيوز عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما فشل في تحقيق أي إنتصار في أخر 3 مباريات رسمية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يُحتم على فريق ستوك سيتي ضرورة مصالحة جماهيره وتخطي عقبة الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل للدور المقبل.

ولا شك أن جماهير نادي ستوك سيتي غاضبة كثيراً من نتائج فريقها في الأونة الآخيرة، وخاصة وأن الفريق يمتلك العديد من الإمكانيات الكبيرة والتي تسمح له ليس فقط بضمان مركز له في وسط ترتيب الدوري الإنجليزي، وإنما بالمنافسة وبقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وإضافة لذلك أيضاً المنافسة بقوة على كلاً من لقب كأس الرابطة الإنجليزية وأيضاً لقب كأس الإتحاد الإنجليزي.

مشاركة الفرعون المصري رمضان صبحي مع ستوك سيتي:-

لا شك أن المباراة القادمة لستوك سيتي أمام فريق بريستول سيتي سوف تكون فرصة مثالية للفرعون المصري رمضان صبحي من أجل المشاركة أساسياً مع فريقه، وذلك بعدما فشل في حجز مقعده بصفة أساسية مع فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

علماً بأن الفرعون المصري رمضان صبحي كان قد شارك في تشكيلة فريقه الأساسية في المباراة الماضية في الدور الثاني من كأس الرابطة الرابطة الإنجليزية، وإضافة لذلك هدفاً أكثر من رائعاً لمصلحة فريقه في تلك المباراة عند الدقيقة الثمانين.

وعلى الرغم من أن الفرعون المصري رمضان صبحي لا يُشارك أساسياً مع فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يجد دائماً مكانه في التشكية كلاعب بديل في بعض من مباريات فريقه الماضية، على أمل أن يتمكن رمضان صبحي من حجز مقعده في التشكيلة الأساسية لفريق ستوك سيتي في الأسابيع القادمة على مستوى جميع البطولات.

مشوار ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

إيفرتون 1-0 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

وست بروميتش ألبيون 1-1 ستوك سيتي

ستوك سيتي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 2-1 ستوك سيتي

مشوار بريستول سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حتى الآن:-

بريستول سيتي 0-0 ميلوال

بريستول سيتي 1-1 أستون فيلا

ريدينغ 0-1 بريستول سيتي

وولفرهامبتون 3-3 بريستول سيتي

بريستول سيتي 4-1 ديربي كاونتي

ترتيب ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

13- ستوك سيتي 5 نقاط

ترتيب بريستول سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:-