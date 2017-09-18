موعد مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر يوم الثلاثاء 19-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني، يستعد فريق برشلونة لإستقبال نظيره فريق إيبار يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وإيبار:-

سوف تُقام مباراة برشلونة وإيبار يوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار:-

سوف تكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل المباراة تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق المصري المخضرم علي محمد علي.

أخر تحضيرات برشلونة لمباراته أمام إيبار:-

سيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق إنتصاره الخامس على التوالي في مشواره في الليغا الإسبانية في الموسم الحالي، وذلك من أجل مواصلة إنفراده بصدارة ترتيب الدوري لأسبوع أخر والتي يحتلها منذ إنطلاقة الموسم وحتى هذه اللحظة.

وبكل تأكيد أفلت فريق برشلونة من فخ التعادل في الجولة الماضية بأعجوبة من أمام مُضيفه فريق خيتافي وذلك بأقدام الوافد الجديد البرازيلي باولينيو، ليتأكد بالتالي أن الفريق الكتالوني عازماً وبقوة على التألق في الموسم الحالي وإعادة البسمة لجماهيره بعد الموسم الماضي الكارثي، والذي فقد فيه الفريق الكتالوني كلاً من لقب الليغا ولقب دوري أبطال أوروبا لمصلحة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد ولم يفز سوى بلقب وحيد وهو لقب كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من أن فريق البارسا بدأ الموسم الحالي بشكل مخيب للغاية ومحبط لجماهيره، وذلك بعدما رحل عنه في البداية النجم البرازيلي نيمار جونيور بإتجاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم خسر الفريق الكتالوني لقب كأس السوبر الإسباني على يد غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بطريقة مهينة للغاية، حيث خسر ذهاباً في الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ومن ثم خسر إياباً في سانتياغو بيرنابيو بهدفين مقابل لا شئ.

ولكن فريق برشلونة يبدو الآن أفضل حالاً بكثير، حيث حقق 4 إنتصارات متتالية في الليغا أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد بدأ مشواره بشكل مثالي بعدما فاز على حساب ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في موقعة القمة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب الكامب نو.

إصابة عثماني ديمبيلي ومدى تأثيرها على برشلونة:-

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة للغاية في لقائه الآخير على صعيد الليغا الذي جمعه بمُضيفه فريق خيتافي، وذلك بعدما تعرض الوافد الجديد والنجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي للإصابة في شوط المباراة الأول والتي لم يستطع على إثرها أن يُكمل بقية أطوار اللقاء.

وعقب الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الفرنسي أكد نادي برشلونة من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن النجم الواعد عثماني ديمبيلي يحتاج إلي تدخل جراحي وسوف يغيب عن صفوف البارسا لفترة قد تصل ما بين 3 أشهر ونصف و4 أشهر كاملة.

وبالتالي فإن الجميع في النادي الكتالوني أصبح في حالة صدمة شديدة، نظراً لآن الفرنسي عثماني ديمبيلي كان من المفترض أن يقوم بتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور، ليدخل البارسا الآن في مشكلة جديدة بجانب مشاكله الإدارية والسياسية المستمرة في الأونة الآخيرة. \

مشوار برشلونة في الليغا حتى الآن:-

برشلونة 2-0 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 0-2 برشلونة

برشلونة 5-0 إسبانيول

خيتافي 1-2 برشلونة

ترتيب برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني:-

1- برشلونة 12 نقطة

13- إيبار 6 نقاط

مشوار إيبار في الليغا حتى الآن:-