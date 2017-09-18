موعد مشاهدة مباراة إنتر وبولونيا بث مباشر يوم الثلاثاء 19-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي، يحل فريق إنتر ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بولونيا على أرضية ملعب ريناتو ديلارا يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إنتر وبولونيا:-

سوف تُقام مباراة إنتر وبولونيا يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ريناتو ديلارا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا:-

سوف تكون مباراة إنتر وبولونيا منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل المباراة بين إنتر وبولونيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

أخر تحضيرات إنتر لمباراته أمام بولونيا:-

سيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي عازماً على تحقيق إنتصاره الخامس على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي رفقة كلاً من حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وأيضاً فريق نابولي.

وعلى الرغم من الإنطلاقة القوية لفريق إنتر في الموسم الحالي، إلا أن جماهيره تعلم جيداً أن فريقها لا يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لمواصلة الصراع على اللقب رفقة كبار إيطاليا حتى نهاية الموسم، ولكن يبقى الهدف الرئيسي للجميع في نادي إنتر سواء من جانب الفريق أو من جانب الجماهير هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار.

وذلك حتى يتسنى له العودة من جديد وضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وفي حالة تحقق له ذلك سوف يعود عليه بالفائدة الكبيرة سواء من الناحية المادية أو من ناحية التعاقد مع لاعبين كبار ونجوم واعدة، والتي من شأنها أن تُساعد فريق إنتر على إستعادة أمجاده الضائعة والتي يفتقدها منذ عام 2010 م حينما حقق الثلاثية مع مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

ترتيب إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي:-

3- إنتر 12 نقطة

13- بولونيا 4 نقاط

مشوار إنتر في الكالتشيو حتى الآن:-

إنتر 3-0 فيورنتينا

روما 1-3 إنتر

إنتر 2-0 سبال

كروتوني 0-2 إنتر

مشوار بولونيا في الكالتشيو حتى الآن:-