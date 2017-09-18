ملخص الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للدوري المصري

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ملخص الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، إنتهت الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم أمس الأحد بعدما إستمرت على مدار أربعة أيام متتالية إنطلاقاً من يوم الجمعة الماضي، علماً بأن الجولة الثانية من عمر الدوري تنقص فيها مباراة واحدة فقط وهي مباراة حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي مع وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة، والتي تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز:-

يتم نقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية وقناة dmc sports وقناة ON SPORT HD/SD، علماً بأن جميع هذه القنوات يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات.

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ملخص مباراة الزمالك والداخلية:-

حقق فريق الزمالك فوزه الأول في مشواره في مسابقة الدوري في الموسم الحالي، وذلك بعدما تغلب على ضيفه فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وسجل أهداف فريق الزمالك كلاً من محمد أشرف عند الدقيقة التاسعة والخمسين من ركلة جزاء والدقيقة التاسعة والسبعين وعبد الله جمعة عند الدقيقة الخامسة والستين.

ملخص مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب:-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة التي جمعت بين فريق الإسماعيلي وضيفه فريق المقاولون العرب، وسجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد محمود متولي عند الدقيقة السابعة والسبعين، فيما سجل هدف فريق المقاولون العرب الوحيد أحمد علي عند الدقيقة السابعة والثلاثين.

ملخص مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي:-

إستمر فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه حسام حسن في تحقيق النتائج الإيجابية في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق بتروجيت بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن البوركيني أرستيدي بانسي هو من سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة والسبعين.

ملخص مباراة وادي دجلة وإنبي:-

حقق فريق وادي دجلة تحت قيادة مدربه الواعد أحمد حسام ميدو إنتصاره الأول في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز على حساب ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن أهداف فريق وادي دجلة جائت عن طريق البوركيني يوسف واتارا عند الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة التاسعة والستين، فيما سجل هدف فريق إنبي الوحيد حمدي فتحي عند الدقيقة التسعين.

ملخص مباراة الإتحاد السكندري والنصر:-

صالح فريق الإتحاد السكندري جماهيره عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فريق الإتحاد كلاً من حسام باولو عند الدقيقة الثانية والستين ومحمد علي عند الدقيقة الثامنة والسبعين والإيفواري فابريس كوكو عند الدقيقة الثمانين، فيما سجل أهداف فريق النصر كلاً من محمد سعيد عند الدقيقة الثامنة والستين ومحمد حسن ميدو عند الدقيقة الثالثة والسبعين من ركلة جزاء.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور جولتين:-