موعد مشاهدة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بث مباشر والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، حيث تُقام الجولة الثالثة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من 21 و22 و23 من شهر سبتمبر الحالي، علماً بأن هذه الجولة سوف تشهد مباراة واحدة مؤجلة وهي المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق الرجاء.

القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز:-

يتم نقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، وأيضاً كلاً من قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT HD/SD الفضائية، علماً بأن جميع القنوات الفضائية الماضية يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات.

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جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز:-

إنبي – بتروجيت

سموحة – النصر

الإنتاج الحربي – مصر المقاصة

طنطا – وادي دجلة

المقاولون العرب – الإتحاد السكندري

المصري البورسعيدي – الزمالك

الأهلي – الرجاء

الأسيوطي سبورت – الإسماعيلي

الداخلية – طلائع الجيش

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:-

ستشهد الجولة الثالثة من الدوري المصري مباراة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يصطدم فريق الزمالك تحت قيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا بمُضيفه فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه حسام حسن على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في يوم الجمعة 22-9-2017 م وفي تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإسماعيلي والأسيوطي سبورت:-

سيحل فريق الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري المصري فريق الأسيوطي سبورت على أرضية ملعب الأسيوطي بمدينة بني سويف، وذلك في يوم السبت 23-9-2017 م وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي:-

سيحل وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة تحت قيادة مدربه الواعد مؤمن سليمان ضيفاً على نظيره فريق الإنتاج الحربي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في يوم الخميس 21-9-2017 وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إنبي وبتروجيت:-

يصطدم فريق إنبي بضيفه فريق بتروجيت في مباراة تصحيح المسار للطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في يوم الخميس 21-9-2017 م وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري:-

يصطدم فريق المقاولون العرب بضيفه فريق الإتحاد السكندري على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في يوم الجمعة 22-9-2017 م وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سموحة والنصر:-

سيستقبل فريق سموحة نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الممتاز فريق النصر على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك في يوم الخميس 21-9-2017 م وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة وادي دجلة وطنطا:-

سيحل فريق وادي دجلة تحت قيادة مدربه الواعد أحمد حسام ميدو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق طنطا على أرضية ملعب طنطا بمدينة طنطا، وذلك في يوم الجمعة 22-9-2017 م وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الداخلية وطلائع الجيش:-

يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على نظيره فريق الداخلية على أرضية ملعب جهاز الرياضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في يوم السبت 23-9-2017 م وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.