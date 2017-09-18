ملخص مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل بث مباشر

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ملخص مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، إنتهت الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين يوم أمس الأحد وذلك بعدما إستمرت على مدار أربعة أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد الماضية والتي كانت موافقة لأيام 14 و15 و16 و17 من شهر سبتمبر الحالي.

القنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

يتم نقل جميع مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين على شبكة قنوات MBC Pro Sports المشفرة والتي يتم بثها على القمر الصناعي عرب سات منذ الموسم الماضي.

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جميع نتائج الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الإتفاق 1-2 القادسية

الفتح 1-0 الرائد

الشباب 1-2 الباطن

الفيصلي 2-1 الإتحاد

الفيحاء 1-1 التعاون

الهلال 1-0 أُحد

الأهلي 1-1 النصر

ملخص مباراة الأهلي والنصر:-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين فريق الأهلي وضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بإسم الجوهرة المشعة، وسجل هدف فريق الأهلي الوحيد اليوناني فيتفا عند الدقيقة الثامنة فيما سجل هدف فريق النصر الوحيد ويليام جيبور عند الدقيقة الرابعة والثمانين.

تصريحات الكابيتانو حسام غالي قائد النصر بعد المباراة أمام الأهلي:-

ملخص مباراة الهلال وأُحد:-

حقق حامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق أُحد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك عن طريق اللاعب فيصل درويش عند الدقيقة الحادية والستين.

ملخص مباراة الإتحاد والفيصلي:-

تعرض فريق الإتحاد إلي الهزيمة من جديد وهذه المرة على يد مُضيفه فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الفيصلي كلاً من البرازيلي لويس دا سيلفا عند الدقيقة التاسعة والأربعين ومحمد أبو سبعان عند الدقيقة الثامنة والستين، فيما سجل هدف فريق الإتحاد الوحيد عدنان فلاتة عند الدقيقة الثامنة عشر.

ملخص مباراة الشباب والباطن:-

تعرض فريق الشباب هو الآخر إلي الخسارة وهذه المرة على يد ضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف فريق الباطن جوناثان عند الدقيقة الستين وجمال الدين بلعمري مدافع نادي الشباب بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثمانين، فيما سجل هدف فريق الشباب الوحيد جوناتاس عند الدقيقة التسعين.

جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين عقب مرور 3 جولات:-