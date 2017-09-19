موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي، يصطدم حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس بضيفه فريق فيورنتينا في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا:-

سوف تُقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا:-

سوف تكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

أخر تحضيرات يوفنتوس لمباراته أمام فيورنتينا:-

سيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن إنتصاره الخامس على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق، ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق نظراً لقوة المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

ولعل أبرز دليل على شدة المنافسة هو أن كلاً من فريق إنتر وفريق نابولي قد حققا العلامة الكاملة حتى الآن مثل فريق يوفنتوس، وإضافة لذلك أيضاً يبتعد عنه فريق لاتسيو بفارق نقطتين فقط فيما يبتعد عنه فريق ميلان بفارق 3 نقاط، وهو ما يؤكد على قوة الصراع على اللقب في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق السيدة العجوز قد إستعاد عافيته بشكل كبير إثر فوزه الآخير في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي شهدت تألق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا والذي سجل هاتريك شخصي له في هذه المباراة.

علماً بأن فريق يوفنتوس قد عاش وضعية صعبة للغاية في نهاية الأسبوع الماضي بعدما بدأ مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بطريقة كارثية، وذلك حينما خسر مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المسابقة، مما زاد من عامل القلق كثيراً بين جماهيره خوفاً على مستقبل الفريق في بقية أطوار الموسم.

هذا وينتظر فريق يوفنتوس العديد من الإختبارات الصعبة في الفترة المقبلة، فعقب مباراته أمام ضيفه فريق فيورنتينا سوف يصطدم فريق يوفنتوس بضيفه وجاره فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو، ومن ثم سوف يستقبل ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود من جديد لأجواء الكالتشيو حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق أتالانتا ثم يصطدم بضيفه فريق لاتسيو.

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في مباراته أمام فيورنتينا:-

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتنشتاينر – بينيديكت هوفيديس – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو

خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – خوان كوادرادو – باولو ديبالا – ماريو ماندزوكيتش

خط الهجوم: غونزالو هيغواين

تدريبات يوفنتوس على ملعب أليانز تحضيراً لمباراته أمام فيورنتينا:-

مشوار يوفنتوس في الكالتشيو حتى الآن:-

يوفنتوس 3-0 كالياري

جنوى 2-4 يوفنتوس

يوفنتوس 3-0 كييفو فيرونا

ساسولو 1-3 يوفنتوس

مشوار فيورنتينا في الكالتشيو حتى الآن:-

إنتر 3-0 فيورنتينا

فيورنتينا 1-2 سامبدوريا

هيلاس فيرونا 0-5 فيورنتينا

فيورنتينا 2-1 بولونيا

ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي:-