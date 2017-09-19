“الغندور” يعلن عن حضور مشجعي الأهلي للتدريبات النهائية في استاد التتش

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أوضح خالد الغندور أن النادي الأهلي المصري يدرس اصطحاب 25 لاعب استعدادا لمباراة الترجي التونسي، وأضاف أن اللاعب السوري عبدالله الشامي المدافع الجديد الذي سيحل محل أحمد حجازي بعد رحيله ظهر لأول مرة في النادي الأهلي المصري في ستاد التتش .

وصرح خالد الغندور أن يوم الأربعاء القادم سيستقبل استاد التتش جمهوري ومشجعي النادي الأهلي المصري ويحفزهم، أشار أن هناك تصريحات حول وجود جمهور النادي الأهلي يوم الأربعاء في استاد التتش قبل سفر فريق النادي الأهلي ليكون سفر النادي فجر الخميس إلى تونس استعدادا لمباراة يوم السبت أمام نادي الترجي التونسي.

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وأوضح خالد الغندور أن مباراة نادي الأهلي المصري مع نادي الترجي التونسي ستكون في تمام السابعة بتوقيت دولة تونس، الثامنة بتوقيت القاهرة، في إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن نادي الأهلي المصري خاض العديد من المباريات على ملاعب الدولة التونسية وحقق عليها انتصارات فعلية حيث كانت المرة الأولى في عام 1985 حقق فيها النادي الأهلي الفوز على نادي مستقبل المرسى التونسي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، حيث تحقق النصر عن طريق الهدف الوحيد الذي تحقق في المباراة من ركلة اللاعب مجدي عبدالغني.

أما المرة الثانية فكانت من ضمن مشاركات النادي الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا حيث كانت هناك مباراة بين نادي الأهلي المصري ضد نادي الصفاقسي التونسي في عام 2006 وحقق فيها أيضا هدف وحيد كان للاعب “محمد أبو تريكة”.

وأما بالنسبة للمرة الثالثة فكانت في مباراة دوري أبطال أفريقيا لعام 2012 حيث لعب النادي الأهلي أمام نادي الترجي التونسي وحقق فيها النادي الأهلي الفوز بهدفين سجلهما كل من اللاعب وليد سليمان واللاعب محمد ناجي “جدو”.

إما بالنسبة للمرة الرابعة فكانت في منافسات الكونفدرالية التي أقيمت في عام 2015 وفاز النادي الأهلي أيضا على نادي الترجي التونسي بهدف وحيد حققه جون أنطوي، ويعد هذا التاريخ للنادي الأهلي مبشر للمباراة القادمة بين نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.