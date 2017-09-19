موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد لإستقبال نظيره فريق ريال بيتيس يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس:-

سوف تكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وريال بيتيس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات ريال مدريد لمباراته أمام ريال بيتيس:-

سيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على مواصلة الإنتصارات، وذلك بعدما نجح في العودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه في الجولة الماضية من عمر الليغا، بعدما فاز على حساب مُضيفه فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة صعبة.

ولكن الفريق الملكي الآن أمام تحدي كبير من أجل إنهاء عقدته على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الموسم الحالي على صعيد الليغا، فمنذ إنطلاقة مشوار الميرنغي في الليغا في الموسم الحالي خاض لقائين على ملعب سانتياغو بيرنابيو أمام كلاً من فريق فالنسيا وفريق ليفانتي، ولكنه سقط في فخ التعادل أمامهما في سيناريو لم يتوقعه أي أحد.

مما جعله بالتالي يبتعد عن غريمه التقليدي ومتصدر الترتيب فريق برشلونة بفارق 4 نقاط، وهو الأمر الذي لا يرقى بكل تأكيد إلي طموحات وتطلعات الجماهير المدريدية وخاصة لآنها ترغب في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، علماً بأنه ف حالة تحقيق ذلك فسوف يكون اللقب ال 34 في تاريخ النادي الملكي على صعيد الدوري الإسباني.

ولا شك أن هذه المباراة أمام فريق ريال بيتيس سوف تشهد حدثاً في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الملكي والجماهير المدريدية، حيث يعود نجم الفريق الأول الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي المشاركة أساسياً مع فريقه في الليغا بعدما إنتهت عقوبة الإيقاف التي نالته قبل إنطلاقة الليغا مباشرة حينما تم طرده في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي فريق برشلونة.

وبالتالي فإن الميرنغي سوف يكون مرشحاً ليس فقط لحصد النقاط الثلاث وإنما لتسجيل العديد من الأهداف من أجل إعادة الثقة لجماهيره، علماً بأن هذه الثقة لم تهتز كثيراً وخاصة وأن الريال بدأ الموسم الحالي بطريقة مثالية للغاية بعدما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ولقب كأس السوبر الإسباني على حساب فريق برشلونة.

ومن المقرر أيضاً أن يفتقد الفريق الملكي لخدمات كلاً من المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة ومتوسط الميدان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بداعي الإصابة.

ريال مدريد وكيفية المحافظة على نجومه:-

تحركت إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بقوة في الأيام القليلة الماضية مع مطلع الأسبوع الحالي، وذلك في إطار سعيها لتجديد عقود نجوم فريقها التي أوشكت على الإنتهاء، وحتى الآن شهد الأسبوع الحالي تجديد عقد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو والظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال وصانع الألعاب الإسباني إيسكو.

وبكل تأكيد لن يقتصر الأمر على ذلك فحسب فمن المرتقب أيضاً تجديد عقد كلاً من النجم الواعد الإسباني ماركو أسينسيو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في الفترة المقبلة.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراته أمام ريال بيتيس:-

حراسة المرمى: كيكو كاسيا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو فيرنانديز – سيرخيو راموس – مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – غاريث بيل

خط الهجوم: بورخا مايورال – كريستيانو رونالدو

مشوار ريال مدريد في الليغا حتى الآن:-

ديبورتيفو لاكورونيا 0-3 ريال مدريد

ريال مدريد 2-2 فالنسيا

ريال مدريد 1-1 ليفانتي

ريال سوسيداد 1-3 ريال مدريد

مشوار ريال بيتيس في الليغا حتى الآن:-

برشلونة 2-0 ريال بيتيس

ريال بيتيس 2-1 سيلتا فيغو

فياريال 3-1 ريال بيتيس

ريال بيتيس 2-1 ديبورتيفو لاكورونيا

ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني:-