“إبراهيم فايق” يعلن موافقة الأهلي على حضور الجماهير إلى التتش

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صرح إبراهيم فايق الإعلامي عن وجود هاشتاج “افتحولنا التتش” التي تصدر قائمة تويتر، فهذه رغبة من الشباب وجماهير النادي الأهلي المصري التي ترغب في تشجيع النادي قبل رحيله لمقابلة نادي الترجي التونسي.

وأوضح إبراهيم فايق أن السوشيال ميديا جزء من مهامها توصيل الرسائل وأعرب أن دوره كإعلامي أن يوصل الرسائل مادام أنها رسائل غير خارجة، أو غير منطقية.

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وأشار إبراهيم فايق أن هناك واقعة غير لائقة قد وقعت في مدينة نصر التي من بعدها منعت الإدارة الرياضية تواجد الجماهير المشجعة للرياضة قبل المباريات أو التدريبات الرياضية، وأضاف أنه ليس هناك مانع ليتم حضور الجمهور، بالإضافة إلى تعاون الجهات الأمنية.

وصرح إبراهيم فايق أن هناك ضغوط عديدة على قطاع الأمن على الرغم من ذلك قامت الجهات الأمنية بتأمين العديد من الحفلات الكبرى التي تمت تحت سفح الهرم، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية الصيفية التي تمت على طريق الساحل الشمالي وطريق العين السخنة للنجوم الكبار سواء عمرو دياب أو محمد حماقي حيث أن العناصر الأمنية كانت متواجدة واستطاعت أن تعمل على توفير الحماية المطلوبة للجماهير العديدة.

وأضاف إبراهيم فايق أما بالنسبة للتواجد الأمني في استاد مختار التتش لعدد الجماهير المتواجدة التي ستذهب لتشجيع فريقها، وأشار أنه ليس هناك نية غير تشجيع النادي الأهلي ولا يوجد أي نية سيئة.

ووجه إبراهيم فايق رسالة إلى إدارة النادي الأهلي حيث ضرب مشجعي النادي الأهلي مثل جيد في التشجيع في المباراة الماضية في أفريقيا، وتمنى أن تأخذ إدارة النادي الأهلي رغبة جماهيره في الاعتبار لحضور التدريبات النهائية للنادي قبل يسافر إلى تونس لمقابلة نادي الترجي التونسي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما طالب إبراهيم فايق العناصر الأمنية أن تأخذ في الاعتبار حفاظ جماهير النادي الأهلي، وصرح أنه هناك موافقة مبدئية من إدارة النادي الأهلي على حضور مشجعي النادي التدريبات النهائية يوم الأربعاء القادم في استاد مختار التتش قبل سفر النادي فجر يوم الخميس إلى تونس.

وطالب إبراهيم فايق وزارة الداخلية المصرية أن توافق على طلب جماهير النادي الأهلي حيث أنها ستكون داعمة للحاضرين خلال تواجدهم في استاد التتش.

“الغندور” يعلن عن حضور مشجعي الأهلي للتدريبات النهائية في استاد التتش