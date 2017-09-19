موعد مشاهدة مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز بث مباشر يوم الأربعاء 20-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية، يستعد فريق أرسنال لإستقبال نظيره المغمور فريق دونكاستر روفرز يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز:-

سوف تُقام مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ودونكاستر روفرز:-

سوف تكون مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يتم نقل مباراة أرسنال ودونكاستر روفرز تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 13 المشفرة بصوت المعلق المغربي جواد بده.

أخر تحضيرات أرسنال لمباراته أمام دونكاستر روفرز:-

سيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتي بدأ في تحقيقها منذ إنتهاء فترة التوقف الدولي الماضية وذلك بعد عثراته التي كانت قبل تلك فترة التوقف، مما أعطى بالتالي جماهير نادي أرسنال الثقة من جديد في فريقهم على قدرته في المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.

وذلك على الرغم من الشكوك العديدة في الفريق اللندني وفي الإمكانيات التي يمتلكها، ولكن أداء فريق أرسنال في لقائه الآخير في ديربي مدينة لندن أكد على أن الفريق عاد من جديد إلي التألق، بالرغم من أنه قد حصد نقطة واحدة فقط من أمام جاره فريق تشيلسي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، وإضافة لذلك العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما إكتفى بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

مشاركة الفرعون المصري محمد النني مع أرسنال:-

فقد الفرعون المصري محمد النني مكانه في التشكيلة الأساسية مع فريقه أرسنال في الأونة الآخيرة، وذلك بسبب عدم إقتناع المدرب أرسين فينغر بمستواه في إنطلاقة الموسم الحالي، على الرغم من أنه قد دفع به في التشكيلة الأساسية في أولى مباريات الفريق اللندني في مركزه الأصلي في متوسط الميدان وأيضاً في مركز قلب الدفاع ولكنه لم يتمكن من إثبات نفسه في المركزين.

ومن المقرر أن يقوم المدرب أرسين فينغر بإجراء العديد من التغييرات على تشكيلة فريقه أرسنال في مباراته المقبلة أمام فريق دونكاستر روفرز من أجل إعطاء الفرصة لجميع عناصر الفريق اللندني للمشاركة وإكتساب المزيد من دقائق اللعب، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون الفرعون المصري محمد النني أساسياً في المباراة المقبلة لفريق أرسنال.

مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

أرسنال 4-3 ليستر سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

ليفربول 4-0 أرسنال

أرسنال 3-0 بورنموث

تشيلسي 0-0 أرسنال

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

12- أرسنال 7 نقاط

ترتيب دونكاستر روفرز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي:-