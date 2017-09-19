موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ في الدوري الألماني، يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هامبورغ يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فولكس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ:-

سوف تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ يوم غداً الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فولكس بارك، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ:-

سوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ منقولة على الهواء مباشرة وحصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق أحمد البلوشي.

أخر تحضيرات بوروسيا دورتموند لمباراته أمام هامبورغ:-

سيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش عازماً على مواصلة إنتصاراته التي حققها في الأونة الآخيرة في البوندسليغا، وذلك من أجل الإستمرار على عرش صدارة ترتيب الدوري الألماني، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة على كرسي الصدارة وتحديداً من جانب حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ.

حيث يبتعد فريق بوروسيا دورتموند عن غريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ بفارق نقطة واحدة فقط، مما يُزيد من حجم الضغوطات كثيراً على الفريق الأصفر والذي يرغب في العودة من جديد للتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ عام 2012 م حينما كان تحت قيادة مدربه الألماني سابقاً يورغن كلوب.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق بوروسيا دورتموند في الموسم الحالي هو الصراع بقوة على كلاً من لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا، وذلك نظراً للصعوبات التي سيجدها في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاصة بعدما بدأ مشواره في المسابقة بالخسارة، حيث خسر خارج أرضه على يد مُضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي، وإضافة لذلك أيضاً تنتظره مواجهة من العيار الثقيل في الجولة حينما يصطدم بضيفه وحامل اللقب في أخر موسمين فريق ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك.

مشوار بوروسيا دورتموند في البوندسليغا حتى الآن:-

فولفسبورغ 0-3 بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند 2-0 هيرتا برلين

فرايبورغ 0-0 بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند 5-0 كولن

مشوار هامبورغ في البوندسليغا حتى الآن:-

هامبورغ 1-0 أوغسبورغ

كولن 1-3 هامبورغ

هامبورغ 0-2 لايبزيغ

هانوفر 2-0 هامبورغ

ترتيب بوروسيا دورتموند وهامبورغ في الدوري الألماني:-