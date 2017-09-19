موعد مباراة روما وبينيفينتو يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة روما وبينيفينتو في الدوري الإيطالي، يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق بينيفينتو يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة روما وبينيفينتو:-

سوف تُقام مباراة روما وبينيفينتو يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة روما وبينيفينتو:-

سوف تكون مباراة روما وبينيفينتو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة روما وبينيفينتو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات روما لمباراته أمام بينيفينتو:-

سيدخل فريق روما المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد دي فرانشيسكو عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في عملية مطاردة كبار إيطاليا في الصراع على صدارة ترتيب الكالتشيو، وعلى الرغم من أن فريق روما يبتعد حالياً بفارق 6 نقاط كاملة عن عرش الصدارة، إلا أنه مازالت تنقصه مباراة مؤجلة خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سامبدوريا.

مما يعني أن فريق العاصمة بإمكانه الإقتراب أكثر من ركب المقدمة في حالة فاز بلقائه المؤجل، ولكن قبل ذلك يجب على فريق روما أن يعود بالنقاط الثلاث من أمام مُضيفه فريق بينيفينتو، وربما ما يجعل الأمر سهلاً على فريق الذئاب أن المنافس الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو لم يتمكن من حصد أي نقطة على الإطلاق حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن عودته إلي دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي لن تكون مفاجئة على الإطلاق.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق روما في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي، وإضافة لذلك أيضاً تقديم أداء جيد والذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه كان قد بدأ مشواره في المسابقة بطريقة جيدة نوعاً ما حينما فرض التعادل السلبي بدون أهداف على ضيفه الثقيل فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

مشوار روما في الكالتشيو حتى الآن:-

أتالانتا 0-1 روما

روما 1-3 إنتر

روما 3-0 هيلاس فيرونا

مشوار بينيفينتو في الكالتشيو حتى الآن:-

سامبدوريا 2-1 بينيفينتو

بينيفينتو 0-1 بولونيا

بينيفينتو 0-1 تورينو

نابولي 6-0 بينيفينتو

ترتيب روما وبينيفينتو في الدوري الإيطالي:-